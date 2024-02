Segunda na TV: Chorus Girls, Obituary e engenhocas

CINEMA

O Rochedo

Star Movies, 23h11

A prisão de Alcatraz é uma fortaleza quase inexpugnável. Só um homem (Sean Connery) conseguiu alguma vez escapar-lhe. Agora, a vida de milhões de pessoas depende dele: tem de conduzir até à ilha uma equipa de forças especiais, para travar um grupo de revoltados, na posse de armas químicas. Nicolas Cage e Ed Harris também participam no filme, dirigido por Michael Bay.

Fronteira

RTP1, 23h50

Realizado por João Cayatte, a partir do conto homónimo de Miguel Torga, o telefilme da RTP remete para o contrabando dos anos 1970 na zona raiana. Sisley Dias, Teresa Mello Sampayo, Carla Chambel e João Villas-Boas dão vida às personagens.

Boa Sorte, Leo Grande

Prime Video, streaming

Comédia realizada por Sophie Hyde, segundo um argumento original de Katy Brand. Nancy Stokes (Emma Thompson) é viúva, acabou de se reformar e sente há algo que lhe tem faltado: uma vida sexual satisfatória. Agora que não tem contas a ajustar com ninguém, decide vivenciar uma boa noite de sexo. Reserva um quarto de hotel, contrata um profissional e é assim que conhece Leo Grande (Daryl McCormack), um jovem que, além de talentoso, é atencioso e gentil. Entre estes dois desconhecidos surge uma ligação inesperada e libertadora.

SÉRIES

Chorus Girls

TVCine Edition, 22h10

Estreia. Da Dinamarca chega esta série em torno de um grupo de bailarinas de meados dos anos 1970. Ao mesmo tempo que se debatem com constrangimentos sexistas que as relegam para lugares secundários (incluindo no espectáculo onde dançam), forjam uma união que as conduz numa jornada de resistência e libertação. Composta por oito episódios, debitados semanalmente, Chorus Girls é uma criação de Ditte Hansen e Louise Mieritz, com Marie Bach Hansen à frente do elenco.

Obituary

AMC, 22h10

Criada por Ray Lawlor e protagonizada por Siobhán Cullen, Obituary é uma comédia negra irlandesa centrada numa jornalista especializada em escrever isso mesmo, obituários. Quando as mortes começam a escassear na pequena cidade onde trabalha e o jornal passa a remunerá-la à peça, ela resolve passar à acção… E provocar ela própria as mortes. A série estreia-se hoje no AMC, com episódio duplo, e fica em exibição semanal.

Foto Obituary DR

Lincoln Rhyme - Caça ao Coleccionador de Ossos

RTP1, 2h01

Regressa aos serões do primeiro canal – de segunda a sexta – esta adaptação televisiva recente do best-seller de Jeffery Deaver, que teve a sua versão mais famosa no filme que Phillip Noyce realizou em 1999, com Denzel Washington e Angelina Jolie. Aqui, cabe a Russell Hornsby e Arielle Kebbel interpretarem, respectivamente, o criminologista paraplégico e a jovem agente, que unem forças e mentes para deterem um infame homicida. São dez os episódios que compõem a primeira e única temporada da série.

DOCUMENTÁRIO

E Se Hitler Tivesse Ganhado a Guerra?

História, 22h15

O documentário imagina como seria o mundo se a Alemanha nazi não tivesse perdido para os Aliados. Mais do que propor um mero exercício de história contrafactual, pretende funcionar como “aviso histórico” ou “remédio contra a desilusão com a democracia”, nota o História.

GASTRONOMIA

Gordon Ramsay: Uncharted

National Geographic, 18h23

O programa de viagens gastronómicas de Gordon Ramsay dedica este episódio da terceira temporada inteiramente a Portugal e a sua costa. O chef inglês cozinha com Kiko Martins, percorre a costa da Nazaré, vai à pesca da sardinha, faz pão-de-ló, visita vinhas em Colares e prepara, com ovos e porco preto, um polémico “pequeno-almoço português perfeito” no Alentejo.

INFANTIL

Inspector Gadget

Panda Kids, 20h15

O inesquecível e muito trapalhão inspector artilhado de engenhocas na gabardina (e no chapéu e nos sapatos…) está de volta para a segunda temporada da série animada. Para ver de segunda a sexta, em dose dupla.