Só se vai falar de cenários até dia 10 de Março? E a política?

Breve lista de coisas que não se discutiram no debate mais importante desta campanha eleitoral, entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Não se falou de jovens, nem de demografia, nem do envelhecimento da população. Não se falou de justiça, nem de corrupção. Não se falou de educação da perspectiva que mais importa – a qualidade do ensino e a recuperação das aprendizagens da geração covid. Não se falou de regionalização, da falta de representatividade do sistema político, de círculos de compensação. Não se falou da guerra da Ucrânia, nem de investimento na defesa, nem do crescimento dos riscos na ordem internacional. Não se falou de emigração.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt