Urso de Ouro do Festival de Berlim para Mati Diop, por Dahomey

Dahomey, o documentário de Mati Diop sobre a restituição de obras de arte ao Benim depois de séculos de captura em museus franceses, é o Urso de Ouro da 74.ª Berlinale. Uma escolha simultaneamente política e artística para encabeçar um palmarés que se colocou claramente do lado do cinema de autor, premiando ainda o sul-coreano Hong Sangsoo, o francês Bruno Dumont e o dominicano Nelson Carlos de los Santos Arias.

Eis o palmarés completo:

Competição Internacional

Urso de Ouro: Dahomey, de Mati Diop

Grande Prémio do Júri: A Traveler’s Needs, de Hong Sangsoo

Prémio do Júri: L’Empire, de Bruno Dumont

Melhor Realização: Nelson Carlos de los Santos Arias, por Pepe

​Melhor Interpretação Principal: Sebastian Stan, por A Different Man, de Aaron Schimberg

Melhor Interpretação Secundária: Emily Watson, por Small Things Like These, de Tim Mielants

Melhor Argumento: Matthias Glasner, por Sterben

Melhor Contribuição Artística: Martin Gschlacht, pela fotografia de The Devil’s Bath, de Veronika Franz e Severin Fiala

Encounters

Melhor Filme: DIRECT ACTION, de Guillaume Cailleau e Ben Russell

Melhor Realização: Juliana Rojas, por Cidade; Campo

Prémio Especial do Júri ex-aequo: The Great Yawn of History, de Aliyar Rasti, e Some Rain Must Fall, de Qiu Yang

Berlinale Shorts (curtas-metragens)

Urso de Ouro: Un Movimiento Extraño, de Francisco Lezama

Urso de Prata: Remains of the Hot Day, de Zhang Wenqian

Melhor Primeira Obra

Cu Li Never Cries, de Pham Ngoc Lu

Melhor Documentário

No Other Land, de Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham e Rachel Szor