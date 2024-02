Projecto Pequenezas está de volta, com música e contos sobre os desafios da natureza

Foi há dois anos que se deu a conhecer o projecto Pequenezas, concretizado num livro, num disco e numa série de pequenos filmes, com a assinatura dos artistas e criadores brasileiros Isabella Bretz, Jackson Abacatu e Rodrigo Lana. “Apesar de serem obras breves, a ideia é que elas reverberem no ouvinte e no leitor. São sementes que a pessoa vai desenvolver se quiser. Não são só para entreter e ir embora, são para provocar”, dizia Isabella ao PÚBLICO, por altura do lançamento, em 2022.

Agora, o projecto ganha novo enfoque com Pequenezas: cada passo até o amanhã, disco que volta a unir o trio original e que, dizem, “explora a sustentabilidade e a urgência da crise climática em doze canções e contos ilustrados”. A apresentação será feita este domingo, no Samambaia Bar (na Voz do Operário), em Lisboa, às 17h. Um encontro de entrada livre com “debate aberto sobre produção cultural sustentável e espaço para outras apresentações artísticas sobre arte e natureza.”

Com seis canções e seis contos, Pequenezas: cada passo até o amanhã aborda temas como “o consumismo, alimentação orgânica, redução do consumo de carne, mobilidade sustentável, impacto da desflorestação, preservação da água, reciclagem e reaproveitamento, redução do consumo de energia, pegada de carbono, responsabilidade individual e alterações climáticas, inspirados por uma investigação que envolveu temáticas como agroecologia, biologia, clima e sustentabilidade”.

No comunicado que anuncia este novo projecto, a cantora e escritora Isabella Bretz, que vive há anos em Portugal, diz que “é necessário abordar as questões ambientais de maneira abrangente, visando alcançar um público mais vasto e estimular a mudança de mentalidades” e diz esperar que a arte que criam “catalise cada passo” rumo “a um futuro mais ético, sustentável e saudável”.

Este novo projecto tem apoio da DGArtes, com produção executiva e direcção artística de Isabella Bretz e produção musical de Rodrigo Lana. A redacção dos contos contou com a participação de Jackson Abacatu, responsável pelas ilustrações, e de Aline Cântia, do Instituto Abrapalavra.