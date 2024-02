E que tal um derby para aquecer?

É o que de mais palpitante a semana desportiva tem para oferecer. Um derby entre Sporting e Benfica, lá para quinta-feira, a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol. No mesmo dia, Santa Clara e FC Porto disputam o jogo dos quartos-de-final que ficou por disputar por causa do mau tempo em São Miguel e decidem qual dos dois emblemas irá discutir com o Vitória de Guimarães a passagem à final.

Antes, há mais uma jornada do campeonato para cumprir e domingo será um dia "gordo", com os três primeiros da classificação a jogarem. Benfica e FC Porto jogam ao mesmo tempo, com os "encarnados" a receberem o Portimonense e os "azuis e brancos" a irem ao terreno do Gil Vicente. Depois, entra em acção o Sporting, que joga em casa do Rio Ave. Aqui encontra o calendário da I Liga e os horários das transmissões televisivas e aqui a mesma informação da II Liga.

No futebol internacional, em Inglaterra, Chelsea e Liverpool jogam a final da Taça da Liga no domingo. E, no mesmo dia, em Itália, o Milan-Atalanta é o jogo grande da jornada, com os opositores do Sporting nos oitavos-de-final da Liga Europa a ficarem a quatro pontos do actual terceiro classificado da Serie A.

Nas restantes modalidades, destaque para o segundo jogo da selecção de basquetebol na fase de apuramento para o EuroBasket 2025. Depois da derrota com Israel, Portugal está obrigado a vender a Ucrânia (19h em Lisboa) no domingo.

No hóquei em patins, o dia a marcar na agenda é a quinta-feira, quando vários clubes portugueses (FC Porto, Benfica, Sporting, Valongo, Sp. Tomar, Oliveirense e Óquei de Barcelos) disputam a 6.ª e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já no andebol, terça-feira, o Sporting vai tentar repetir o feito de derrotar os alemães do Füchse Berlim, em jogo a contar para a fase de grupos para a Liga Europeia. Na quarta-feira é o FC Porto a jogar, mas para a Liga dos Campeões. E os "dragões" estão obrigados a vencer os eslovenos do Celje Pivovarna Laško.

