Qual a ligação entre a morte de Navalny e a guerra de Putin contra a Ucrânia?

Yulia Navalnaya, mulher de Alexei Navalny, poucas horas depois de se saber da morte do marido numa prisão remota na Rússia, para onde foi levado há semanas, interrompeu a Conferência de Segurança de Munique para pedir justiça contra Putin. Yulia e a restante família do opositor do Kremlin continuam sem ter acesso ao corpo ao fim de quase uma semana. O que significa a morte de Navalny para a Rússia e para a oposição da Rússia?

Quando estamos a apenas dois dias de se completar dois anos do ataque da Rússia à Ucrânia, também em Munique — e depois de se confirmar a queda de mais uma cidade na mãos do Exército russo, neste caso Adviika—, Zelensky voltou a pedir armas e a sublinhar a importância de uma vitória ucraniana para a sobrevivência da Europa. "A Rússia teve de se ajoelhar perante o Irão e a Coreia do Norte, e a Europa acabou com o mito de que não se conseguia defender contra uma guerra", disse ainda o Presidente ucraniano. O que vai acontecer nos próximos meses?

Siga o podcast Diplomatas e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.