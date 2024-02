Sporting-Atalanta e Benfica-Rangers nos oitavos-de-final da Liga Europa

Primeira mão da eliminatória está agendada para a primeira semana de Março, com os “leões” a jogarem no dia 5 e as “águias” no dia 7.

Horas depois de terem superado o play-off, Sporting e Benfica ficaram a conhecer os adversários nos oitavos-de-final da Liga Europa. Em Nyon, na Suíça, o sorteio determinou que os "leões" irão medir forças com a Atalanta, uma vez mais, enquanto os "encarnados" enfrentarão o Rangers, com os jogos marcados já para o arranque de Março.

Liverpool, Rangers, Slavia Praga, Villarreal, Atalanta, West Ham, Friburgo, Marselha, AC Milan, Qarabag, Roma, Sparta Praga, Bayer Leverkusen, Brighton, eis o leque de possíveis adversários das equipas portuguesas nesta fase, já que, por enquanto, está vedado o encontro entre clubes do mesmo país. Eram nove federações nacionais em causa, com Inglaterra em destaque (três representantes).

This is going to be great ??#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024

Dois dos clientes da Premier League começaram por ficar de fora do caminho de Benfica e Sporting. Sem Liverpool e Brighton no horizonte (e com a Roma também descartada), o Bayer Leverkusen e o AC Milan seriam os oponentes menos desejáveis. O sorteio acabou por não ser propriamente madrasto, mesmo que nesta altura comecem a rarear os adversários ditos mais acessíveis.

Para o Sporting, trata-se de um reencontro. No arranque da competição, curiosamente, os "leões" já defrontaram a Atalanta por duas vezes na fase de grupos (terminaram em segundo lugar, atrás dos italianos) e não guardam propriamente boas recordações desse embate. Em Alvalade, averbaram a única derrota da época (1-2, a 5 de Outubro de 2023), e em Itália registaram um empate (1-1).

Desde essa altura, a Atalanta, comandada por Gian Piero Gasperini, averbou duas derrotas, um empate e 11 vitórias, as últimas seis alcançadas de forma consecutiva. Ocupa actualmente a quinta posição da Série A, com os mesmos 45 pontos do quarto (o Bolonha), continua a eleger o 3x4x2x1 como sistema preferencial e, aos trunfos que já exibiu diante do Sporting nesta época, juntou no mercado de Inverno o central sueco Isak Hien (que não tem sido titular), contratado ao Verona.

Duplo empate em 2020-21

O Sporting entrará em campo a 5 de Março, para a primeira mão da eliminatória, o Benfica seguir-se-á, dois dias depois. Isto para cumprir a regra de não acumular, no mesmo dia, jogos que se realizem na mesma cidade. E para os "encarnados" será também um déjà vu, ainda que um pouco mais distante, já que mediu forças com o Rangers na Liga Europa em 2020-21, ainda na fase de grupos.

Nessa altura, o Benfica (com Jorge Jesus como treinador) registou dois empates com os escoceses, terminando atrás do adversário, no segundo lugar do Grupo D. Primeiro no Estádio da Luz, houve seis golos (3-3), com a igualdade a ser confirmada já em tempo de compensação, por Darwin Núñez; depois em Glasgow, com um 2-2 que acabou por confirmar o equilíbrio de forças entre as duas equipas.

Muito mudou desde então. Actualmente, o Rangers lidera a Liga escocesa sob a batuta do belga Philippe Clément, venceu 16 dos últimos 17 jogos (a derrota sucedeu diante do rival Celtic, por 2-1, no dia 30 de Dezembro) e impôs-se no Grupo C da Liga Europa, deixando atrás de si o Sparta Praga, o Betis e o Aris. Foi uma campanha difícil, com três triunfos, dois empates e um desaire, mas desde então o plantel foi reforçado no mercado de Janeiro.

Chegaram a Glasgow o avançado português Fábio Silva, o médio costa-marfinense Mohammed Diomandé e o médio ofensivo colombiano Óscar Cortez, mas o "onze" base continua a ter como principais referências o lateral direito James Tavernier, os médios John Lundstram e Todd Cantwell e o ponta-de-lança Cyriel Dessers.

Claro que Benfica e Sporting também fizeram acertos nos plantéis neste Inverno e apresentam mais soluções. Neste play-off, os "leões" ultrapassaram o Young Boys com relativa facilidade, enquanto os "encarnados" sentiram muito mais dificuldades do que se anteciparia diante do Toulouse. Num mês de Fevereiro totalmente preenchido, e com um derby para a Taça de Portugal em breve, não haverá grande tempo para recarregar baterias.

Jogos dos "oitavos"

Sparta Praga-Liverpool

Marselha-Villarreal

Roma-Brighton

Benfica-Rangers

Friburgo-West Ham

Sporting-Atalanta

AC Milan-Slavia Praga

Qarabag-Bayer Leverkusen