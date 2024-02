Fim-de-semana na TV: Monty Python, oscarizados e o Festival da Canção

CINEMA

Circuito Fechado

AXN Movies, sábado, 21h10

Thriller de acção realizado por John Crowley, segundo um argumento de Steven Knight, com Rebeca Hall e Eric Bana nos papéis principais. Um atentado terrorista num mercado londrino mata centenas de pessoas. Um dos responsáveis é capturado e dá-se início a um julgamento que vai envolver uma conspiração.

Steve Jobs

AMC, sábado, 22h10

Danny Boyle dirige este biopic sobre o co-fundador e presidente executivo da Apple. Michael Fassbender e Kate Winslet entram no elenco (em actuações nomeadas para os Óscares), ao lado de Seth Rogen, Jeff Daniels e John Steen.

Ran - Os Senhores da Guerra

TVCine Edition, domingo, 8h30

Adaptação do Rei Lear de William Shakespeare pelo mestre japonês Akira Kurosawa, premiada com o Óscar de melhor guarda-roupa em 1986. Um temível e poderoso rei (Tatsuya Nakadai) decide dividir o seu reino pelos três filhos. Cada um herda um castelo. Os dois mais velhos (Akira Terao e Jinpachi Nezu) ficam satisfeitos, mas o mais novo (Daisuke Ryu) não concorda. O monarca mostra-se irredutível e aquele revolta-se contra o pai, mergulhando o reino numa mortífera guerra civil.

Ran - Os Senhores da Guerra dá início a uma série de maratonas domingueiras que, até ao dia da entrega dos Óscares (10 de Março), exibe obras galardoadas pela Academia de Hollywood. A de hoje prossegue com A Idade da Inocência (11h07), Fama (13h23), Lendas de Paixão (15h33), Top Gun - Ases Indomáveis (17h43), Le Mans ‘66: O Duelo (19h29), Expiação (22h) e Apocalypse Now - Final Cut (00h).

Monty Python, o Sentido da Vida

RTP Memória, domingo, 15h

A derradeira aventura cinematográfica dos seis membros originais da trupe cómica britânica Monty Python, datada de 1983, é uma comédia feita de sketches, cada um a corresponder às fases da vida de uma pessoa, enquanto procura o sentido da vida. Escrito e protagonizado por Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Michael Palin e Terry Jones, o filme foi realizado pelo último e ganhou o Grande Prémio do Júri em Cannes.

Grita Liberdade

AMC, domingo, 16h06

Donald Woods (Kevin Kline) é jornalista na África do Sul do apartheid. Quando conhece o activista Steve Biko (Denzel Washington), a sua visão muito crítica deste homem muda radicalmente. E o trágico destino de Biko, assim como o livro que Woods irá escrever sobre ele, vão ter graves repercussões sobre a sua vida e a da sua família. Dirigido por Richard Attenborough, o filme obteve três nomeações para os Óscares, incluindo melhor actor secundário para Washington.

Snatch - Porcos e Diamantes

AXN, domingo, 21h55

Benicio Del Toro, Brad Pitt, Dennis Farina e Vinnie Jones dão vida ao filme de Guy Ritchie em que um ladrão tem de entregar um diamante ao chefe, que o espera em Nova Iorque. O problema é que, ao passar por Londres, é tentado a apostar num combate de boxe ilegal e cai numa cilada.

SÉRIE

Porque Não Pediram a Evans? - Obras de Agatha Christie

RTP2, sábado, 1h12

Em 2022, o policial de Agatha Christie (de 1934), ressurgiu nesta minissérie, por iniciativa de Hugh Laurie. O actor de House encarrega-se da adaptação e da realização, e entra também no elenco, ao lado de outros como Will Poulter, Lucy Boynton ou Emma Thompson. A história começa com as últimas – e muito enigmáticas – palavras de um moribundo. Chega hoje à RTP2, com três episódios para os serões de sábado.

DOCUMENTÁRIOS

Kid 90

TVCine Edition, sábado, 13h45

Um filme sobre o significado de crescer à frente das câmaras nos anos 1990. Reúne gravações que Soleil Moon Frye, a realizadora (e ela própria criança-estrela numa sitcom) foi fazendo nos bastidores com outros miúdos-actores e junta-lhes testemunhos actuais deles: David Arquette, Brian Austin Green, Marc-Paul Gosselaar, Heather McComb, etc.

Objectos de Luz

RTP2, sábado, 23h40

Assinado por Marie Carré e Acácio de Almeida, este filme-ensaio combina uma meditação sobre a luz com uma memória que resume lições de uma carreira riquíssima. Recupera imagens de filmes em que Acácio de Almeida trabalhou – com realizadores como Alain Tanner, António da Cunha Telles, António Reis e Margarida Cordeiro, João Botelho, João César Monteiro, José Fonseca e Costa, Manoel de Oliveira, Margarida Gil, Paulo Rocha, Raul Ruiz, Rita Azevedo Gomes ou Teresa Villaverde. Nesse processo, homenageia a actriz Maria Cabral e confronta com as suas próprias imagens Luís Miguel Cintra ou Isabel Ruth.

Amur Tiger

Nat Geo Wild, domingo, 17h

Estreia-se um documentário que viaja ao habitat remoto do tigre siberiano, também conhecido como tigre-de-amur (ou como o maior tigre do mundo), para “desvendar segredos há muito guardados sobre estes caçadores tímidos e esquivos”, recorrendo a drones e outras câmaras que não interferem nos passos do felino.

MÚSICA

Festival da Canção

RTP1, sábado, 21h05

Directo. Pronto a celebrar o 60.º aniversário com várias surpresas e muitos rostos especiais – de Eládio Clímaco na equipa de apresentadores até Adelaide Ferreira no vasto painel de músicos convidados –, o Festival da Canção dá início ao desfile de concorrentes, com a realização da primeira semifinal.

Nena (com Teorias da conspiração), Perpétua (Bem longe daqui), Mela (Água), Mila Dores (Afia a língua), Left (Volto a ti), Rita Rocha (Pontos finais), Noble (Memory), João Borsch (...Pelas costuras), Iolanda (Grito) e Bispo (Casa portuguesa) são os autores-intérpretes em competição. Disputam um lugar na final de 9 de Março, onde defrontarão os escolhidos na segunda semifinal (que se realiza daqui a uma semana) e de onde sairá o sucessor de Mimicat como representante de Portugal na Eurovisão.

Kathleen Battle & Jessye Norman: Sing Spirituals

RTP2, sábado, 22h01

Recordação do concerto em que as sopranos norte-americanas Kathleen Battle e Jessye Norman fizeram dupla numa homenagem à herança musical afro-americana, dando voz a uma colecção de espirituais negros. Foi em 1990, no palco do Carnegie Hall, em Nova Iorque, sob a direcção de James Levine.

Luiz Caracol Ao Vivo no Namouche

RTP2, domingo, 22h58

Luiz Caracol, cantor e compositor de sonoridade mestiça, lançou no ano passado um trabalho inspirado no formato dos MTV Unplugged. Gravou-o e filmou-o ao vivo, no histórico estúdio lisboeta Namouche. A RTP2 transmite hoje o registo desse momento intimista, pautado por rearranjos de canções anteriores e um punhado de originais.

INFANTIL

Tico e Teco: O Comando Salvador

Disney Channel, sábado, 20h50

Um é nervoso e racional; o outro, mais descontraído e brincalhão. São irmãos e formam a dupla de esquilos mais traquinas da Disney. Neste combinado de animação e live-action, realizado por Akiva Schaffer em 2022, passaram-se 30 anos desde o auge da fama deles e cada um seguiu o seu caminho. Agora, vão ter de voltar a trabalhar juntos se quiserem salvar o dia. Pela frente têm um caminho cheio de piadas, algumas lições e muitas personagens bem conhecidas de outras animações.

As Aventuras de Tintin: O Segredo do Licorne (VP)

Nos Studios, domingo, 10h34

Com realização de Steven Spielberg, o filme transporta para o cinema o famoso personagem criado por Hergé. Depois de encontrar numa feira de antiguidades uma réplica de um velho barco, Tintin é arrastado para uma aventura. Com a ajuda de Milou, do capitão Haddock e da dupla Dupond e Dupont, vai atravessar desertos e tempestades em busca de um navio afundado que contém um valioso tesouro e uma terrível maldição.

Lego Batman: O Filme (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Dirigida por Chris McKay, uma comédia de animação que mistura dois universos: os super-heróis da DC Comics e as famosas peças coloridas. A versão portuguesa conta com vozes de Pedro Bargado, André Raimundo, Benedita Pereira, Diogo Infante, Luís Franco-Bastos, Nuno Markl e Manuel Marques, entre outros.