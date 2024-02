Alexandra Cerveira Lima é a nova directora do Museu e Bibliotecas do Porto

Ex-directora do Museu do Côa, a arqueóloga já chefiara a divisão de Património Cultural da Câmara do Porto, até 2022, e dirigia actualmente os museus de D. Diogo de Sousa e dos Biscainhos, em Braga.

A arqueóloga Alexandra Cerveira Lima sucede a Jorge Sobrado como directora de Cultura e Património da Câmara do Porto, funções que incluem a direcção do Museu do Porto e das bibliotecas municipais. A nomeação foi já formalizada, com efeitos a partir de quinta-feira.

A nova directora do Museu do Porto tinha sido recentemente escolhida, na sequência de um concurso internacional, para a direcção do Museu dos Biscainhos e do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga, mas a saída de Jorge Sobrado – que ocupará a vice-presidência para a Cultura da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – levou-a a voltar à Câmara do Porto, onde já tinha dirigido, entre 2016 e 2022, primeiro a Divisão de Museus e Património Cultural e depois a Divisão do Património Cultural.

Até 2022, o então Museu da Cidade tinha um director artístico, Nuno Faria, que integrava a empresa municipal Ágora, onde chefiava o departamento de museus e colecções. Com Jorge Sobrado, essas funções foram integradas na direcção municipal, cujo titular passou, por inerência do cargo, a dirigir o agora Museu do Porto e as bibliotecas.

Sobrado foi ainda responsável por reorientar o conceito de um museu polinuclear e de perfil rizomático, propondo uma ligação mais assumida à cidade e a criação de um núcleo central, que ficará instalado no edifício da Alfândega até estarem concluídas as obras de reabilitação do Palácio de São João Novo, onde em tempos funcionou o Museu de Etnologia, e que o Ministério da Cultura transferiu recentemente para a posse do município.

“É um desafio abraçar a Direcção Municipal de Cultura e Património do Porto e, com ela, o projecto Museu e Bibliotecas do Porto, que tem vindo a ser desenvolvido numa parceria entre esta direcção municipal e a Ágora”, disse Alexandra Cerveira Lima ao PÚBLICO. “Significa dar continuidade a um percurso que vem de trás, concluir e prosseguir projectos em diferentes estádios de desenvolvimento, saber interpretá-los sem os enfraquecer e carreando o que um olhar diferente pode acrescentar.”

Sublinhando a “relevância e a centralidade dada à cultura na Câmara do Porto, a importância do património da cidade e a vitalidade de quem sobre ele pensa e age”, conclui: “Diria que difícil mesmo, no Porto, é fazer mal.”

Licenciada em História, na variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a nova dirigente municipal tem ainda o Curso de Alta Direcção em Administração Pública, do Instituto Nacional de Administração, e foi técnica superior no Parque Nacional da Peneda-Gerês, no Parque Natural do Douro Internacional e no Parque Arqueológico do Vale do Côa, cuja direcção assumiu entre 2004 e 2010, tendo sido ainda sob a sua tutela que o Museu do Côa foi inaugurado.

Ainda no Côa, lançou, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, o projecto Arquivo de Memória, cuja equipa vem recolhendo testemunhos de vida de centenas de idosos, muitos deles internados em lares. As entrevistas, gravadas em vídeo e disponibilizadas na Internet, ajudam a sensibilizar velhos e novos para a importância da história local e regional.