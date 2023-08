D. Diogo de Sousa: “Como é possível quererem municipalizar um museu desta dimensão?!”

Se a intenção do Ministério da Cultura de municipalizar vários museus até agora geridos pela Direcção Regional de Cultura do Norte (DRCN) tem sido unanimemente criticada pelos autarcas envolvidos e pelos directores dos equipamentos em causa, os protestos públicos contra a tentativa de transferir para a Câmara de Braga a gestão do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa têm assumido uma dimensão que começa a ser difícil ignorar, com sucessivos artigos de opinião nos jornais, pareceres de várias entidades do sector, e uma petição subscrita por quase duas mil pessoas, incluindo dois ex-titulares da Cultura, uma ex-directora-geral do Património Cultural e centenas de arqueólogos, historiadores e outros professores universitários. O PÚBLICO foi tentar perceber in loco o que torna este museu um agente tão insubstituível nas dinâmicas regionais da arqueologia.

