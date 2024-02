Podcast. Afinal, Pedro Nuno Santos não está desobrigado. Está atrapalhado

A maior trapalhada do líder do PS deu espaço a Montenegro para fugir a esclarecer o que vai fazer o PSD caso o PS ganhe as eleições com minoria.

Com a expectativa de que nenhum partido ou coligação conquiste uma maioria absoluta nas próximas legislativas, a pré-campanha eleitoral centra-se, em parte, nos cenários de governabilidade à esquerda e à direita, quer seja o PS a ganhar as eleições (o mais votado) ou a coligação Aliança Democrática (AD), que inclui PSD, CDS e PPM. A maior trapalhada do líder do PS deu espaço a Montenegro para fugir a esclarecer o que vai fazer o PSD caso o PS ganhe as eleições com minoria.

