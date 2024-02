Líder da JS lança livro “complementar” ao programa do PS, que desafia a ir mais longe

Miguel Costa Matos, secretário-geral da JS e candidato nestas legislativas escreveu o seu programa para o país. “Não é um substituto” do programa do PS, mas desafia-o a ir mais longe.

Um "complemento" ao programa do PS para estas legislativas, "realista", mas "sem problemas em resumir as áreas onde se identificam dificuldades". É assim que Miguel Costa Matos, secretário-geral da Juventude Socialista (JS) e candidato número dois do PS pelo círculo de Setúbal resume ao PÚBLICO o livro que esta sexta-feira chega às bancas e que foi apresentado esta quinta-feira, no Auditório da sede do grupo Bertrand Círculo, em Benfica, Lisboa, pelo ainda primeiro-ministro António Costa e pelo ministro do Ambiente e da Acção Climática Duarte Cordeiro.