Valência: fogo destrói prédio de 14 andares. Bombeiros tentam salvar moradores através das varandas

Imprensa espanhola diz que há pessoas encurraladas nas varandas e dois bombeiros feridos. Um pai e uma filha adolescente salvos pelos bombeiros numa varanda do sexto andar com recurso a uma grua.

Um prédio residencial de 14 andares está a ser completamente destruído por um incêndio no bairro de Campanar, em Valência, Espanha, na noite desta quinta-feira. O fogo era inicialmente mais visível na cobertura do edifício, mas entretanto as chamas já atingiram toda a estrutura, havendo o risco de derrocada, adianta o jornal El Español. O primeiro alerta para as autoridades foi dado pelas 17h30 locais (16h30).

O mesmo jornal dá conta de que, devido aos ventos fontes, as cinzas resultantes do incêndio estão a cobrir a cidade e que as condições climatéricas estão a complicar o trabalho dos bombeiros.

Para o local foram mobilizadas dez equipas de bombeiros municipais e de emergência médica.

Já o diário El País a dá conta de que os bombeiros estão a usar as varandas para tentar chegar a alguns dos moradores que ficaram retidos no prédio. E, em imagens que a televisão espanhola está a difundir a partir do local, é possível ver algumas pessoas encurraladas a pedir ajuda nas varandas. Os bombeiros estão a tentar alcançá-las. De acordo com o El Mundo, pelo menos um pai e uma filha adolescente que estavam presos pelas chamas numa varanda do sexto andar foram entretanto salvos. A operação de salvamento incluiu o recurso a uma grua e durante mais de uma hora.

O mesmo diário dá que conta de que uma pessoa terá saltado de uma varanda do primeiro andar para um colchão de socorro, mas não há ainda informações sobre o seu estado de saúde actual. Nas operações de combate a este incêndio, as autoridades registam já dois bombeiros feridos.

O jornalista do El Español que está em reportagem no local sublinha que se ouvem gritos junto ao prédio mas não se sabe se são de pessoas que ainda estão no seu interior ou se de moradores que saíram já da estrutura em chamas e que para trás deixaram todos os seus pertences.

O Centro de Coordenação de Emergência activou o Plano Territorial de Emergência da Comunidade Valenciano e pediu aos cidadãos para que não se aproximem da área do incêndio já que “pode ser muito perigoso”. O alerta foi lançado nas redes sociais.

Já o presidente do Governo autónomo da comunidade valenciana, Carlos Mazón, expressou a sua “consternação” face às primeiras informações relativas ao incêndio. “Seguimos a actualização das informações com muita preocupação”, sublinhou.

Junto ao prédio foi instalado um hospital de campanha para ser socorridos os primeiros feridos.