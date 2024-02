Mães, deixem o pai ser pai

Quase, quase a chegar ao Dia da Mulher, as Birras de Mãe solidarizam-se com os homens, com os pais.

Quase, quase a chegar ao Dia da Mulher, as Birras de Mãe solidarizam-se com os homens, com os pais. Só por uma vez. Porque somos do contra, claro, mas também porque reconhecemos que, enquanto mulheres, caímos muitas vezes na contradição de, por um lado, reivindicarmos que eles façam a sua quota-parte do trabalho/cuidado, mas por outro, temos muita dificuldade em deixarmos de ser supermulheres. A avó regista que há uma diferença abismal entre os pais de hoje e os da sua geração, mas está segura de que isso se deve a terem tido a oportunidade de se ligar aos seus bebés. A filha corrobora: o comportamento “maternal”, mais do que um instinto programado, aprende-se, treina-se, vive-se. Entre na nossa Birra de Hoje, e partilhe connosco a sua opinião nas redes sociais – na página das Birras de Mãe no Facebook e no Instagram.

O Birras de Mãe está disponível na Apple Podcasts, Spotify e em todas as restantes aplicações para podcasts.