Actriz Emilia Clarke distinguida com a Ordem do Império Britânico pelo trabalho social

A actriz britânica Emilia Clarke e a mãe, Jenny, foram investidas com a Ordem do Império Britânico pelo seu serviço em prol dos doentes com danos cerebrais. A cerimónia foi conduzida pelo príncipe William nesta quarta-feira no Castelo de Windsor. “[A distinção] dá-nos um impulso de energia e ímpeto”, declara Clarke, citada pela BBC.

Conhecida pelo papel de Daenerys Targaryen em Game of Thrones, Emilia Clarke sofreu duas hemorragias cerebrais, quando tinha pouco mais de 20 anos. A primeira foi em 2011, quando tinha acabado de filmar a primeira temporada da série de sucesso. Dois anos depois, sofreu um segundo incidente cerebral. Foi “um milagre” ter ficado “sem grandes sequelas” à parte da fadiga, testemunha.

Contudo, descobriu que havia pouco apoio para estes doentes depois de terem alta hospitalar. Foi essa a razão que a levou a fundar, em 2019, a SameYou, dedicada a apoiar quem sofreu lesões cerebrais, não só na recuperação física, mas também na saúde mental. Para isso, conta com o apoio da mãe, que é presidente executiva da associação.

A SameYou é a faceta “mais desafiante” da sua carreira, confessa a actriz. Por isso, receber a distinção pelas mãos do príncipe de Gales foi “mágico”, relata, acrescentando que tinha “subestimado” a importância do momento. William ajudou a que mãe e filha estivessem confortáveis naquele momento, diz. “Pensei que ela [a mãe] ia pedir-lhe para fazer parte do conselho de administração, mas não o fez”, observa, com humor. E Jenny confidencia: “Quase o fiz.”

Além da actriz, foi distinguido o fundador da rede de pubs JD Wetherspoon, Tim Martin, os antigo deputados Sajid Javid e Siobhain McDonagh, a coreógrafa Betsy Gregory e Lydia Otter, que apoia pessoas com perturbações do espectro do autismo na sua quinta em Wiltshire.

As investiduras da Ordem do Império Britânico são conduzidas pelo rei — ainda que tanto o príncipe William, como a princesa Ana tenham poder para o fazer. Carlos III tem estado resguardado desde que foi diagnosticado com cancro no início do mês.

Nesta quarta-feira, o Palácio de Buckingham divulgou uma fotografia do soberano no encontro semanal com o primeiro-ministro Rishi Sunak, mostrando que Carlos se encontra a trabalhar. Apesar de não serem dados detalhes sobre a patologia do rei, foi Sunak a adiantar que o cancro tinha sido “detectado cedo”.