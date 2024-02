A vida de Artur Jorge em imagens

Morreu o ex-futebolista e treinador de futebol Artur Jorge na madrugada desta quinta-feira. A família informou que o ex-seleccionador nacional foi vítima de doença prolongada."Morreu serenamente, rodeado dos seus familiares mais próximos", lê-se no comunicado a que o PÚBLICO teve acesso. O velório realiza-se esta sexta-feira, entre as 19h e as 22h, na Basílica da Estrela. A missa será às 14h de sábado no mesmo local.

Enquanto jogador, Artur Jorge alinhou pelo FC Porto, Académica de Coimbra, Benfica e Belenenses, numa carreira com 316 jogos e 215 golos. O ponto alto da vida futebolística chegaria já como treinador, em 1987, quando guiou o Porto a uma vitória sobre o Bayern de Munique por 2-1, em Viena. Nesse dia, Artur Jorge conquistaria o primeiro título europeu dos “dragões”, reservando também um lugar na história como o primeiro treinador português vencedor da maior competição de clubes.