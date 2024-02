Paulo de Carvalho: disco branco, coração negro

A capa é branca, sem nenhum nome, apenas um número: 2020. O ano da pandemia, um ano em branco, ou quase, para milhões de pessoas, mas também um ano em que foram germinando ideias de onde depois nasceram projectos artísticos mais amadurecidos. É o caso do mais recente álbum de originais de Paulo de Carvalho: mais eléctrico, mais afro, funk e soul, no canto e nos arranjos, fazendo jus às influências primordiais de um cantor que em 1970 “cantava cantigas da Aretha Franklin no tom dela”, como afirmou numa entrevista ao PÚBLICO em 2011, e que admirava Ray Charles, Lou Rawls, Al Jarreau, Stevie Wonder, Tony Bennett ou David Clayton-Thomas, dos Blood, Sweat & Tears.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt