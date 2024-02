Dúvida: lavar a loiça na máquina ou à mão? Passar por água antes ou não?

Há quem pense que lavar a loiça à mão poupa mais água do que na máquina. Os especialistas refutam a teoria e confirmam que lavar loiça na máquina é sempre o melhor método, com os devidos cuidados.

Lavar a loiça na máquina ou à mão, eis a questão. Há quem ainda pense que lavar a loiça à mão pode poupar mais água, mas, de acordo com alguns especialistas, é tempo dessa teoria ir pelo cano abaixo. Por outro lado, ainda subsiste também a dúvida sobre a vantagem de passar a louça por água antes de a meter na máquina. Será que compensa? E que simples gestos podem ajudar a optimizar esta tarefa doméstica?

Francisco Ferreira, presidente da associação ambientalista Zero explica que "se tiver água corrente no lavatório isso pode significar cinco ou seis litros por minuto ou mais, depende da torneira que eu tenha". Por outro lado, esse é precisamente o volume de água que se gasta "numa lavagem total com recurso a uma máquina de lavar num programa económico, principalmente".

Elsa Agante, especialista em energia e sustentabilidade da DECO PROteste diz que por cada ciclo de lavagem, isto é, de cada vez que lava a loiça na máquina gasta entre "dez a 12 litros de água". Em contrapartida, "uma torneira da cozinha banal, sem redutores de caudal, como a maioria das pessoas acaba por ter, gasta em média 12 litros por minuto. Há pessoas que quando lavam à mão deixam a água a correr, se demorar 10 minutos a lavar loiça estamos a falar em 120 litros de água", compara a especialista.

Foto Daniel Grizelj/GettyImages

É necessário fazer uma pré-lavagem antes de colocar a loiça na máquina?

Saltar a etapa da pré-lavagem pode tornar-se um passo amigo na conta da água. Utilizar uma máquina de lavar loiça é considerado quase sempre mais eficiente do que lavar a loiça à mão, é o que confirmam Francisco Ferreira, presidente da associação Zero e Elsa Agante, especialista em energia e sustentabilidade da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). Além de poupar mais tempo, também é útil para poupar mais água.

É possível poupar ainda mais energia, água e tempo se não fizer a pré-lavagem da loiça antes de a colocar na máquina. Porém, para garantir mais eficácia, é importante retirar os resíduos maiores de comida ou que estejam muito agarrados à loiça antes de a colocar na máquina. Francisco Ferreira admite, no entanto, que a pré-lavagem pode ser eventualmente necessária se a loiça estiver muito suja e for sendo acumulada durante um longo período de tempo.

Em conversa com o PÚBLICO, Elsa Agante explica que "as máquinas [de lavar loiça] já estão preparadas para fazer lavagens adequadas, ou seja, não é necessário passar por água, precisamente porque estamos a gastar água". Sobre os restos de comida agarrados, a especialista da DECO também recomenda limpar bem a loiça antes de colocar para lavar ou, se necessário, usar um esfregão.

Saltar a etapa da pré-lavagem pode tornar-se um passo amigo na conta da água. Partindo do princípio de que não se faz uma pré-lavagem, a utilização da máquina de lavar loiça pode reduzir as emissões de gases com efeitos de estufa, se estiver devidamente preenchida e for usada no modo ecológico.

A máquina não está a lavar bem a loiça. Porque será?

O causador deste transtorno é, provavelmente, um filtro entupido. Segundo a DECO PROteste, quando efectuar a limpeza da máquina “deve limpar muito bem os orifícios dos braços aspersores e os filtros” e, se necessário, retirar os filtros da máquina, lavá-los “com um pouco de detergente da loiça (ajuda a retirar alguma gordura presa) e passar por água corrente”.

Elsa Agante esclarece que "as máquinas têm uma saída de água em baixo ou em cima, há novos modelos que também têm no meio, e há que ter algum cuidado para não ter várias peças de loiça por cima umas das outras, porque pode acontecer alguma no meio e a loiça não ficar bem lavada".

Foto

Demasiada loiça na máquina pode dificultar a lavagem?

Sim, ter a máquina de lavar loiça demasiado cheia pode contribuir para prejudicar a lavagem. A água pode não conseguir chegar a tudo e, assim, a loiça não vai ficar limpa. Elsa Agante diz que a DECO aconselha "sempre pôr a máquina a lavar com a máquina cheia, porque a máquina gasta sempre a mesma quantidade de água, quer esteja vazia, cheia ou meia". Com isto em consideração, é preciso ter algum cuidado "para não bloquear zonas de saída de água".

O ideal é, se tiver grandes quantidades de loiça para lavar, repartir por períodos de lavagem. Contudo, lavar quantidades muito reduzidas de loiça na máquina não compensa e, nesse caso, o melhor pode ser mesmo optar por lavar à mão. É importante aproveitar o espaço existente na máquina e não só uma parte parcial do espaço, para que se economize tempo e energia. Francisco Ferreira recorda que "um dos aspectos fundamentais para ganhar eficiência é só pôr a máquina a trabalhar quando está cheia".

De que forma deve ser colocada a loiça na máquina?

É essencial ter cuidado na disposição da loiça: colocar os pratos com alguma distância uns dos outros; os copos, tigelas e panelas devem ser voltados para baixo; a loiça de maior dimensão deve ficar na prateleira debaixo, e os talheres não devem ser posicionados demasiado juntos.

As colheres devem ser postas alternadamente, para que não fiquem “coladas” umas às outras e o detergente consiga chegar até elas. Os garfos devem ficar com os dentes voltados para cima e as facas viradas para baixo, por razões de segurança quando se for recolher a loiça.

O presidente da Zero recorda a importância de "respeitar o tipo de compartimentos da máquina de lavar a loiça". A especialista de sustentabilidade da DECO clarifica a disposição com que a loiça deve ser ordenada na máquina: "os pratos devem estar em baixo; as coisas de maior dimensão, os tachos e panelas também devem ficar na zona de baixo. Na zona de cima, devem ser colocados os copos, os tupperwares e coisas mais pequenas, porque normalmente é onde há menos espaço".

Em relação aos talheres, "há máquinas que têm uma zona em cima e há outras que continuam a ter um cesto" e, nesse caso, é preciso ter o cuidado de "pôr os garfos e as colheres virados para cima, para a zona que está mais suja apanhar mais água". Quanto às facas, "por uma questão de precaução, deve colocar-se a ponta da faca para dentro, para ninguém se magoar", finaliza.

De acordo com a DECO, “a má colocação da loiça na máquina e a baixa pressão do fornecimento de água podem prejudicar a lavagem da loiça”.

Como posso economizar a lavagem da loiça na máquina?

Elsa Agante afirma que "tipicamente, não é preciso usar programas com elevada temperatura ou programas muito longos", uma vez que os programas rápidos "dão perfeitamente para o dia-a-dia". Sobre o programa do modo ecológico, a especialista em energia desmistifica um "outro mito": depende dos equipamentos, mas pessoas podem pensar que como este ciclo acaba por ser pior porque demora muito mais tempo, em vez de uma hora, como um programa rápido, pode levar cerca de três horas.

No entanto, certifica que "apesar de ser mais longo, a poupança é cerca de 20% no consumo de água e cerca de 20% na electricidade, porque o programa é exactamente mais longo uma vez que a temperatura da água não é tão alta e por isso é que demora mais tempo, mas gasta menos energia". A especialista da área de energia e sustentabilidade defende que "o programa eco será sempre uma boa opção".

Francisco Ferreira acredita que "o truque é, à custa de ter um maior tempo de lavagem, mas com um ciclo de aquecimento menos intenso, conseguir poupar o total da energia e o total da água gastos", com recurso ao modo ecológico que "tem uma temperatura e um uso da água mais eficientes".

Foto Apenas se deve optar por lavar loiça à mão quando as quantidades são muito reduzidas Manuel Roberto

No que concerne às tarifas de electricidade, "se uma pessoa tiver uma tarifa de electricidade bi-horária, convém obviamente pôr todas as máquinas a funcionar no período em que o custo é inferior, tipicamente, é à noite. É uma questão de ver quais são os horários e programar a máquina para trabalhar nessas horas".

A tarifa bi-horária depende do horário de consumo e pode ser cobrada de acordo com a tarifa de hora de vazio, em que o consumo de electricidade é mais barato e corresponde às horas do período nocturno e fins-de-semana e as horas fora de vazios (cheias), nas quais o consumo de electricidade é normalmente superior e, por isso, mais caro.

Mesmo se tiver uma máquina antiga esta é a melhor opção?

Mesmo com uma máquina de lavar loiça mais antiga, este continua a ser o método mais benéfico. Francisco Ferreira diz que "a diferença é sempre tão grande que mesmo a máquina antiga compensa". Em concordância, Elsa Agante reforça que, em comparação com as máquinas mais recentes, cuja "parte digital é a principal novidade", numa perspectiva sobre o consumo de energia "não há uma melhoria tão significativa que se possa dizer que quem tem máquinas com dez ou 15 anos que troque de máquina, não há necessidade", conclui.

E como poupo água se não tiver máquina de lavar loiça?

Costuma dizer-se que “a água não empobrece, nem envelhece”, mas quando estiver a lavar a loiça é importante de fechar a torneira, para não desperdiçar água desnecessariamente.

Para quem não tem máquina de lavar loiça, "o ideal será usar um alguidar ou uma taça, pôr a água com detergente e ir passando os pratos, copos e talhares por essa água para não estar com água a correr", explica a especialista da DECO. Como alternativa para reutilizar a água, Elsa Agante aconselha "utilizar a água de lavar a loiça, lavar fruta ou alface, por exemplo, para encher um alguidar e depois usar para regar as plantas, a horta ou usar na sanita, porque a água não está contaminada". "É poupança de água em várias vertentes", remata.