Podcast. De que tem medo Luís Montenegro para não dizer o que vai fazer se o PS ganhar?

O líder da Aliança Democrática tem mantido reserva sobre o cenário em que a coligação perde as eleições e o PS se apresenta na Assembleia da República com uma solução minoritária de Governo. Esta quarta-feira, ao início da tarde, questionado pelos jornalistas sobre o assunto, Montenegro disse ser "difícil" comentar a posição de Pedro Nuno por ser "muito rápido a mudar de opinião" e a fazer "piruetas".

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.