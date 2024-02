Sim, venceremos. Mas a que terrível custo?

No dia em que me alistei, jurei morrer em batalha, mas encontrei o amor. Entre o prazer do primeiro beijo e as lágrimas da despedida, decorreram poucas semanas. Estremeci na primeira e na última vez. A guerra estalou e nunca mais o vi. Parti à procura daquele soldado e do meu sentido de missão: defender a nossa terra! Calcei as botas enlameadas, coloquei o bivaque na cabeça e peguei no fuzil. Fui para a frente de combate e marchei com a esperança de um dia regressar...

