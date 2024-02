E se Putin seguisse o conselho de Trump?

No contexto de guerra em que se vive, pasme-se, em Portugal apenas dois partidos se comprometem, já, com a meta de 2% no seu programa eleitoral.

Se Putin seguisse o conselho de Trump, a Rússia atacava Portugal. Que não cumpre os 2% do PIB para a defesa com que se comprometeu com a NATO, na cimeira de Gales, em 2014. Num comício de campanha, na Carolina do Sul, Trump chamou delinquentes aos aliados da NATO que, nas suas palavras, não “pagam” os 2%. E voltou a dizer que não defenderá nenhum Estado-membro que não pague.