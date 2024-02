Teste falhado com míssil levanta dúvidas sobre capacidade de dissuasão nuclear do Reino Unido

Ensaio do programa nuclear Trident acabou em fracasso, com o projéctil a cair perto da zona de disparo. É o segundo falhanço consecutivo, mas o Governo garante eficácia do sistema em cenário militar.

O Ministério da Defesa do Reino Unido está debaixo de fogo depois de o jornal The Sun ter revelado, nesta quarta-feira, que um ensaio balístico levado a cabo em Janeiro pela Marinha britânica, ao abrigo do programa nuclear Trident, terminou em fracasso. O míssil testado caiu no mar, perto da zona de onde foi disparado, nas imediações da costa leste dos Estados Unidos, em vez de atingir o alvo definido, no oceano Atlântico, algures entre o Brasil e a região ocidental de África.