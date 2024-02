Uma Feira de Troca de Sementes porque “o sistema alimentar mundial é frágil”

Por mil e uma razões — por um "mundo mais ético e sustentável", porque "o planeta está em risco" e porque "as alterações climáticas exigirão um elevado nível de adaptabilidade" e ainda porque "o sistema alimentar mundial é frágil" —, a Quinta das Águias, de Ivone e de Joep Housz, promove a décima edição da Feira de Troca de Sementes, que terá lugar em Paredes de Coura no sábado, dia 2 de Março.

Levem e tragam sementes. De uma forma muito resumida, será mais ou menos essa a essência do encontro, que se pretende que seja "muito enriquecedor, de partilha de experiências, de boa disposição, de gargalhada fácil", antecipa à Fugas Ivone Ingen Housz, há muito preocupada com o destino da alimentação de todos. "É algo que felizmente está a preocupar já muitas pessoas. É por isso que estas feiras de trocas de sementes são sempre muito concorridas. Vêm pessoas de todo o país, também da Galiza, e que já há algum tempo nos contactam para marcarem na agenda. Nota-se nas pessoas que partilham estas ideias algo em comum, acho que lhe posso chamar a generosidade da Mãe Terra", completa.

A participação em todas as actividades do dia é gratuita. O ponto de encontro será em frente à Câmara Municipal de Paredes de Coura para, pelas 10h, se iniciar uma caminhada de identificação de ervas espontâneas orientada por Rita Roquete seguida de confecção das mesmas. A feira de trocas realiza-se no Museu Regional, na Rua 25 de Abril, pós um intervalo para almoço.

"Devido à influência da grande indústria de sementes, o risco é que as ricas variedades locais e a biodiversidade desapareçam", alerta Joep, a propósito das suas "jóias". "As alterações climáticas exigirão um elevado nível de adaptabilidade. E as variedades antigas cultivadas localmente desde gerações têm esta adaptabilidade inata. É duvidoso que as sementes produzidas para um mercado global o tenham feito", explica. "O sistema alimentar mundial é frágil. Criar segurança alimentar é absolutamente necessário. Um elevado nível de diversidade é mais resiliente e um sistema distribuído de pequenos produtores é menos vulnerável."

Foto Por um "mundo mais ético e sustentável" Quinta das Águias

Este ano, para além dos alunos do Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura, e do grupo Os Garranos, também está confirmada a presença da Escola Padre Himalaya, dos Arcos de Valdevez. "É muito importante haver professores tão entusiasmados e motivadores dos seus alunos, pois a aposta para a biodiversidade, um mundo mais ético e sustentável terá que fazer parte da vida das crianças e jovens. Afinal, o planeta está em risco, urge agir e mudar comportamentos", explica Ivone.

A iniciativa será organizada como habitualmente em conjunto com o AEPC (Agrupamento de Escolas de Paredes de Coura) e o Município de Paredes de Coura.