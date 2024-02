Camélias dos Açores voltam a embelezar o vale das Furnas

Centenas de camélias produzidas no vale das Furnas, nos Açores, entre as quais uma espécie única no mundo, vão estar em exposição este fim-de-semana, numa mostra que celebra 20 anos.

A Exposição de Camélias das Furnas faz 20 anos e, para celebrar, exibe mais de duas centenas de variedades da planta de flor colorida, este fim-de-semana, no Pavilhão Multiusos da localidade açoriana, um espaço agora “mais amplo e com maior capacidade de acolher artesãos e produtores locais”, que se juntam à festa para mostrar “o que de melhor se faz no concelho da Povoação”, avança a autarquia em comunicado.

Considerada “um ícone incontornável da oferta turística da ilha de São Miguel na época baixa”, a exposição será ainda animada por um programa musical assegurado no sábado pelo Grupo Folclórico de São Pedro, da Lomba do Cavaleiro, e no domingo pelo Grupo Folclórico das Camélias das Furnas.

A iniciativa, organizada pela autarquia em colaboração com o Terra Nostra Garden Hotel e a Junta de Freguesia de Furnas, volta a ter como mentor Fernando Costa, chefe do Parque Botânico Terra Nostra e o responsável pela introdução da colecção de camélias no icónico parque açoriano, em 1994, com mais de 45 espécies.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Costa referiu existirem actualmente no parque botânico cerca de 800 variedades e cultivares diferentes de camélias, incluindo “uma camélia única no mundo", que denominou como Patrícia Bensaúde, após "ter sido reconhecida pelas instâncias internacionais competentes".

O Parque Terra Nostra tem uma das maiores colecções de camélias do mundo, tendo sido distinguido em 2014 com o prémio "Jardim de Camélias de Excelência", pela International Camellia Society.

Terra Nostra lança iniciativas para celebrar o florescer das camélias

Com a chegada da época do “Florescer das camélias”, também no parque e hotel do Terra Nostra se celebra a “beleza e delicadeza destas flores icónicas” com várias iniciativas até 20 de Março. O programa integra um workshop com Carina Costa, filha de Fernando e engenheira agrónoma no parque, com visita guiada, chá de Camellia sinensis acompanhado de produtos regionais, e a masterclass “Garden to table”, com o chef Nuno Gonçalves, durante a qual será preparado “um prato com texturas de camélia japónica e uma sobremesa especial”, anuncia a empresa em comunicado (2 de Março, 40€).

Carina Costa regressa no dia 9 para uma visita guiada à colecção de camélias do Parque Terra Nostra (15€, incluindo entrada no parque); enquanto por estes dias será ainda possível degustar “um cocktail temático exclusivo” no bar The Gardener, e “menus alusivos às camélias” no Restaurante Terra Nostra e no sushi bar da unidade hoteleira. Já o Wellness Place apresenta “um lifting facial com efeito anti-aging” inspirado na “devoção eterna à beleza das camélias”.