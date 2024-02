Depois da queda, para onde caminha a Farfetch, o primeiro unicórnio português?

A Farfetch, conhecida como o primeiro unicórnio português, está a passar por mudanças significativas após ter sido adquirida pelo dono da Coupang. Inicialmente, a Farfetch era uma plataforma de marketplace que conectava compradores e vendedores de artigos de luxo. No entanto, a empresa expandiu suas operações através de aquisições, o que resultou em endividamento e falta de rentabilidade. Com a reestruturação em curso, espera-se que a Farfetch se volte a focar no marketplace online. Para onde caminha a Farfetch é o tema do P24 de hoje, com o jornalista Victor Ferreira.

