Quinta na TV: o hip-hop como força de mudança e a saúde No centro das atenções

Também é dia de ver um novo Avatar: O Último Airbender e continuar a investigar com FBI: Most Wanted.

CINEMA

Onde Estás, Bernadette?

AMC, 20h26

Antes de embarcar com a família numa viagem, Bernadette foge sem dar explicações. Judy, a filha, inicia uma investigação que revelará segredos muito bem guardados. Richard Linklater assina esta adaptação da obra de Maria Semple, com Billy Crudup, Cate Blanchett, Megan Mullally e Laurence Fishburne no elenco.

The Revenant: O Renascido

Hollywood, 21h30

Década de 1820. Numa expedição ao interior do território americano, o caçador e explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) é atacado por um urso e fica à beira da morte. Os companheiros abandonam-no à sua sorte e levam os seus pertences. Sem armas, equipamentos ou mantimentos que o possam ajudar naquela luta desesperada pela sobrevivência, Glass só vai poder contar com a sua força interior e um poderoso desejo de vingança.

Este drama biográfico de Alejandro González Iñárritu esteve nomeado para 12 Óscares e ganhou três: melhor realização, actor e fotografia.

SÉRIES

Avatar: O Último Airbender

Netflix, streaming

Estreia. A bem-sucedida série de animação do Nickelodeon, criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, já tinha dado livros, bandas desenhadas, jogos e, em 2010 (e com o envolvimento dos autores), um filme assinado por M. Night Shyamalan.

Agora, o franchise expande-se para uma série de acção real em torno desse universo de fantasia em que é possível manipular os elementos essenciais, mas onde só uma pessoa – o Avatar – consegue dominar os quatro. Aang (Gordon Cormier) é esse herói em formação, destinado a salvar e unificar o mundo.

FBI: Most Wanted

TVCine Emotion, 22h10

Arranca a quinta temporada do spin-off de FBI que segue uma unidade de elite especializada em capturar os criminosos mais procurados, sob a liderança de Remy Scott (Dylan McDermott). Nos novos episódios, a brigada acolhe uma nova agente especial no lugar de Kristin Gaines (Alexa Davalos): Nina Chase (de FBI), interpretada por Shantel VanSanten. A série policial, criada por René Balcer e integrada no império televisivo de Dick Wolf, fica em exibição semanal.

DOCUMENTÁRIO

Fight the Power: Como o Hip-Hop Mudou o Mundo

RTP2, 22h46

Estreia. O rapper norte-americano Chuck D, dos Public Enemy, pede emprestado o título de Fight the power – a canção-tornada-hino que o grupo fez, em 1989, para um filme de Spike Lee – para nomear esta série documental da sua criação. Dirigida por Yemi Bamiro, timbrada pela BBC e movida pela celebração dos 50 anos do hip-hop, vem contar como essa expressão musical “se tornou uma força global de mudança” enquanto “forma de arte única que narrou as emoções, experiências e expressões das comunidades negras”, resume a sinopse.

Essa história é contada, “desde as ruínas fumegantes do Bronx na década de 1970 até os dias actuais”, com recurso a comentários de observadores e historiadores, e pelas palavras de várias figuras do meio, da estirpe de Ice-T, Eminem, LL Cool J, MC Lyte, Killer Mike, Will.i.am, Monie Love, Roxanne Shante ou o próprio Chuck D. A força das batidas manifesta-se em quatro episódios, de cerca de uma hora cada, para ver semanalmente. São eles: A fundação, Sob ataque, Guerras culturais e Ainda em luta.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Um oásis no meio de um Serviço Nacional de Saúde em crise. É isto que a reportagem de Mafalda Gameiro (com imagem de Paulo Jorge e edição de Carlos Felgueiras e Sousa), intitulada No centro das atenções, vai descobrir no centro de Lisboa.

Entra na Unidade de Saúde Familiar da Baixa – que serve “mais de 16 mil utentes, de 94 nacionalidades” – para perceber o que está por detrás deste caso de sucesso em que “todos os utentes têm médico de família” e se “consegue ouvir o silêncio e a satisfação dos utentes e dos profissionais”, descrevem. Mais: “não há filas à porta e todos os dias há médicos e enfermeiros para responderem aos casos de urgência”.

DESPORTO

Futebol: Toulouse x Benfica

SIC, 17h35

Directo. As “águias” vão à casa do Toulouse jogar a segunda mão do play-off da Liga Europa, depois de terem vencido o clube francês no Estádio da Luz, há uma semana, por 2-1.