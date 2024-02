A culpa não é dos jornalistas

Quer estejamos mais ou menos conscientes disso, as notícias influenciam, direta ou indiretamente, uma série de decisões que tomamos e a forma como interpretamos, de modo transversal, o que se passa na sociedade, na política, na economia, no país e no mundo. Temos a falsa, e muito perigosa, sensação que sabemos. Mas talvez não saibamos assim tanto. Temos sim, ideias mais ou menos vagas sobre aquilo que aconteceu e, a partir dessa perceção, na maioria das vezes pouco aprofundada, ficamos com muitas, e por vezes perigosas, certezas absolutas.

Não são os títulos, nem as manchetes, nem os oráculos de TV, nem as notícias de 30 segundos, nem os alertas que recebemos no telemóvel, nem o que vemos, ou ouvimos, en passant enquanto fazemos outras tarefas, na TV e rádio, ou mesmo os trechos, estrategicamente cortados, das declarações de alguém nas redes sociais, que nos mantém verdadeiramente informados.

E não. A culpa não é (só) do jornalismo. A culpa é da forma como (não) consumimos a informação. A culpa é – perdoem-me o termo – da preguiça em ler, ver e ouvir, de forma consciente e integrada, para lá dos títulos. E na seleção de meios de comunicação credíveis.

O jornalismo não é perfeito. Há (realmente) muito mau jornalismo. Mas a boa notícia é que há bom jornalismo. E, o mais importante, é que podemos escolher quando, como e que notícias consumir. E se o jornalismo, em si mesmo, é já uma construção e uma seleção natural dos acontecimentos com base num conjunto de princípios éticos, quando escolhemos os meios sensacionalistas ou quando ficamos apenas pelos títulos e pelos oráculos, temos apenas acesso a uma parte muito residual dos factos.

Tenho a convicção de que todos, por um dia, deveriam ser jornalistas. Eu fui, durante 13 anos, era o meu sonho de criança que tive a oportunidade de concretizar. Tive uma sorte danada de, em miúda, ter familiares que ouviam, liam e viam notícias. Ainda hoje sei de cor o jingle das notícias da TSF. Ainda hoje gosto de ler notícias em voz alta porque, quando o meu avô paterno deixou de conseguir ler, era eu que lhe lia o jornal. Hoje, já noutras funções, lido com jornalistas diariamente. E, acreditem, que privilégio o meu. Tenho-lhes muito respeito. Mesmo quando não concorde ou não me identifique com determinadas decisões editoriais.

A ideia é clara: proporcionar a todos a oportunidade de saberem como trabalham as redações, por que razão são uns temas escolhidos e outros não, como se escreve um título e um oráculo e os desafios de dizer a verdade com tempo e espaço limitado mas ao mesmo tempo chamar a atenção, a relação entre o jornalismo, a publicidade e as suas necessidades de financiamento.

Há uma crise sem precedentes no setor dos media em Portugal. É indiscutível que é necessário encontrar um novo modelo de negócio que garanta a sustentabilidade deste setor. E é também verdade que há vazios legais no que diz respeito aos direitos de autor, e devido pagamento aos grupos de media, no que à circulação de notícias online diz respeito. Os desafios são vários.

Mas é urgente ter mais consideração pelo bom jornalismo que temos, nos seus diferentes formatos. É urgente valorizar os bons profissionais, as boas notícias, as boas reportagens, as boas entrevistas, as boas análises. É urgente perceber que podemos escolher os media e as notícias que queremos, com responsabilidade e capacidade crítica, consumir. E que isso, muitas das vezes significa ter de pagar para lá chegar. Isso ajudará a dar força e dimensão ao bom jornalismo. Aquele que todos precisamos.