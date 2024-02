Rússia detém mulher russo-americana por arrecadar fundos para as forças armadas da Ucrânia

Uma mulher com dupla cidadania, russa e americana, foi detida na cidade montanhosa de Yekaterinburg, nos Urais, na Rússia, sob suspeita de traição por arrecadar fundos para as forças armadas da Ucrânia, informou a agência de notícias TASS, citando o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

Os serviços russos alegam que a mulher de 33 anos, que residia em Los Angeles, nos EUA, estava a recolher fundos para uma organização ucraniana cujo beneficiário final seria o exército ucraniano. Além de armas e munições, o grupo ucraniano terá gasto o dinheiro recolhido em material médico e outros equipamentos.

“O Serviço Federal de Segurança em Yekaterinburg suprimiu as actividades ilegais de um residente de Los Angeles de 33 anos, que tem dupla cidadania da Rússia e dos Estados Unidos”, lê-se na nota do FSB, que não revelou mais detalhes sobre a mulher. A agência russa TASS divulgou, no entanto, um vídeo da cidadã a ser algemada enquanto tentava cobrir o rosto com um chapéu.

Na Rússia, o crime de traição acarreta uma punição pesada de até 20 anos de prisão.