Quarta na TV: Carminho, Maria João Pires e outras Mulheres Que Contam

Nos destaques do dia também entram Tom of Finland, Pearl Harbor, Constellation, DOC, futebol e arte sob ocupação.

CINEMA

Tom of Finland

Cinemundo, 22h55

O nome Tom of Finland fez uma viagem inesperada: do fetichismo homossexual confidencial partilhado por uma comunidade minoritária para o reconhecimento global como artista de corpo inteiro e bandeira de causas queer.

Mas é sobre a figura por detrás do nome artístico, Touko Laaksonen (1920-1991), artista comercial e veterano de guerra finlandês, que se debruça o filme de Dome Karukoski, com Pekka Strang no papel principal. Grande parte da acção concentra-se nas décadas anteriores à descriminalização da homossexualidade na Finlândia.

Pearl Harbor

Hollywood, 1h15

Adaptação ficcionada do ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, a 7 de Dezembro de 1941, o momento decisivo para a entrada dos EUA na II Guerra Mundial. Realizado por Michael Bay, escrito por Randall Wallace e interpretado por actores como Ben Affleck, Kate Beckinsale ou Josh Hartnett, esteve nomeado para quatro Óscares e ganhou um, pela montagem sonora.

SÉRIES

DOC

AXN, 22h56

Começa, com episódio duplo, a terceira temporada do drama italiano baseado na história real de um médico (interpretado por Luca Argentero) que perdeu 12 anos de memórias depois de um acidente grave. Reencontramo-lo a assumir a chefia do serviço de medicina interna, sob intensas pressões financeiras, ao mesmo tempo que é surpreendido por recordações do passado.

Constellation

Apple TV+, streaming

Estreia. Ficção científica e teorias da conspiração cruzam-se neste thriller psicológico em que Noomi Rapace encarna uma astronauta que volta à Terra após uma missão desastrosa e percebe que partes da vida se eclipsaram.

DOCUMENTÁRIOS

Mulheres Que Contam

RTP2, 22h46

Começa uma nova temporada do programa que dá a conhecer histórias de mulheres inspiradoras, entre “empresárias, investigadoras, ecólogas, arquitectas, submarinistas, escritoras e pintoras”, enumera a RTP. Os 13 episódios vão para o ar semanalmente, cada um com a sua protagonista – excepção feita ao primeiro, que faz um apanhado dos melhores momentos da temporada anterior.

Para a semana, entra em cena Carmen Garcia, enfermeira, autora do blogue A Mãe Imperfeita e cronista no PÚBLICO. Idealizada por Maria do Carmo Figueiredo, a série é coordenada pela jornalista Sílvia Alves e é feita em parceria com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

O Mercado de Arte sob a Ocupação

RTP2, 23h16

A transferência massiva de obras de arte a partir de Paris sob a ocupação nazi é o alvo deste documentário realizado por Vassili Silovic, a partir da investigação levada a cabo, ao longo de sete anos, pela historiadora de arte Emmanuelle Polack. Apresenta-se como um trabalho sobre “um ângulo morto na memória colectiva que ecoa no debate actual sobre a restituição de obras de arte”.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira vai ao encontro de Carminho, que atravessa um momento particularmente elevado da sua carreira, seja pelo sucesso de Portuguesa – álbum que deu o tom a uma extensa digressão por palcos europeus, mas também do Brasil, Canadá e EUA – seja pela amplificação da sua repercussão internacional, a que não é alheia a participação da fadista no filme Pobres Criaturas ou a lembrança do momento em que cantou para o Papa na Jornada Mundial da Juventude.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

Também é de música que se fala na Grande Entrevista de hoje. “O piano, a vida e o mundo” pontuam a conversa do jornalista Vítor Gonçalves com a mais internacional e reputada dos pianistas portugueses: Maria João Pires.

O seu percurso remonta a finais dos anos de 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos. Com vários prémios arrecadados, tornou-se presença assídua nas principais salas de concerto a nível mundial e nos catálogos das principais editoras de música clássica. É também a ela que devemos a fundação do Centro de Artes de Belgais, em Castelo Branco.

DESPORTO

Futebol: Porto x Arsenal

TVI, 19h55

Directo. Os “dragões” recebem os “gunners” na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. A segunda fica para 12 de Março, em casa do clube inglês.

Futebol: Copa do Brasil

Globoplay, streaming

A plataforma sintoniza-se na competição brasileira, que decorre até 10 de Novembro, com o São Paulo a defender o título.