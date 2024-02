A riqueza imaterial da região e tendências de consumo no 10.º Algarve Trade Experience

O Algarve Trade Experience acontece há dez anos e a cada edição explora uma temática que "possa contribuir para o desenvolvimento da actividade hoteleira" na região, começa por explicar Rita Soares. A administradora da Garrafeira Soares, a entidade organizadora, justifica a escolha do Estádio Algarve (Almancil, Loulé), onde o evento decorrerá a 26 e 27 de Fevereiro, com a forte componente de sensibilização que este tem, e sempre teve. Quer de produtores e outros players, quer de visitantes — e são esperadas "cerca de 6.000 pessoas".

"Este ano escolhemos o Estádio Algarve e o desporto porque tentamos sempre que este evento também possa sensibilizar as cerca de 6.000 pessoas que por lá passam. Optamos por mostrar um espaço que também tem uma agenda muita rica, e que não é apenas desportiva, muito bonito também (...), e sensibilizar para algo que é muito importante para as marcas, e que é transversal às marcas [de bebidas alcoólicas] no mundo inteiro, que é a inclusão de bebidas com menos álcool ou sem álcool [nos seus portefólios]", explica a também administradora da Herdade da Malhadinha Nova, com vinhos e enoturismo no Alentejo.

Na feira, estarão presentes 500 marcas, nacionais e internacionais, incluindo referências maiores do vinho e das bebidas espirituosas, como a Bacardi, a Pernot Ricard, a Diageo ou a Monin, que "trarão as tendências para os próximos anos". Muitos desses parceiros — 150, ao todo — terão novidades para apresentar. O evento contará também com provas exclusivas, masterclasses e workshops, orientados por nomes como Daniel Niepoort, António Maçanita ou Luís Duarte (ver caixa).

O Algarve Trade Experience começou no Vale do Lobo, onde a Garrafeira Soares tem uma das suas 28 lojas (a esmagadora maioria no Alentejo e no Algarve), e passado pouco tempo tornou-se "itinerante", para "contar uma história um bocadinho diferente" da região algarvia, conta Rita Soares. Sendo que "nas últimas três edições já foi em espaços de eventos e culturais" — em 2023, por exemplo, levou a temática das artes circenses ao Teatro das Figuras, em Faro.

Seja numa antiga fábrica de cortiça (a histórica Fábrica do Inglês foi palco da edição de 2022), seja num estádio de futebol, o evento tem sempre uma componente cultural relevante, tentando mostrar a riqueza imaterial do terroir algarvio. Este ano, repete-se a colaboração com o projecto Loulé Criativo e haverá animação a cargo da Banda Filarmónica de Faro – que receberá os visitantes, num momento em que também se servirá uma bebida de boas vindas sem álcool –, entre outros grupos e músicos locais.

"Sinto, até como hoteleira – porque eu tenho um hotel no Alentejo – que os hotéis podiam ser embaixadores do que se produz no Algarve." E é muito por aí. Por aí e por trazer tendências que já correm mundo e novos conhecimentos que podem ajudar produtores de vinho e espirituosas, restauração e hotelaria a acompanharem o mercado.

Ou não fosse a veia formadora um dos pontos fortes da garrafeira que nasceu há 40 anos como um minimercado em Albufeira. O projecto Garrafeira Soares Mixology & Education Studio está no Porto, em Beja e em Albufeira. E o negócio familiar, iniciado pelos sogros de Rita e que já tem a gestão com a segunda geração (a Garrafeira Soares também tem distribuição, no Alentejo e Algarve), tem também "uma grande equipa de formadores em mixologia, mas também baristas".

O bilhete diário custa 25 euros e o passe para os dois dias do evento fica por 40 euros, ambos à venda na Ticketline. Parte do valor realizado com a bilheteira "reverterá para várias associações ligadas à prática de desporto", algo que também se pretende promover num evento destes, nota Rita Soares, e desde as mais tenras idades.

Se ainda faltassem motivos para levar para ali a celebração da região e da arte de bem receber, é de recordar que este ano o Estádio Algarve assinala 20 anos desde o primeiro jogo que ali decorreu, no Euro 2004.