Luís Bernardo suspende contrato com a Global Media

O consultor Luís Bernardo já entregou, no final de Janeiro, o “plano estratégico” que delineou para o futuro da Global Media Group (GMG), tendo solicitado, em simultâneo, a suspensão do contrato com a sua empresa Wonderlevel Partners (WLP). Apesar de estar apenas formalmente ligado ao grupo de comunicação social desde Setembro do ano passado, o ex-assessor de António Guterres e de José Sócrates já há muito que estava a aconselhar a GMG, tendo intermediado a escolha de alguns nomes para ocuparem cargos-chave na empresa, segundo apurou o PÚBLICO e confirmou o próprio Luís Bernardo.

