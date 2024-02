Consultor da Global Media acumula 3,3 milhões em contratos públicos

Costuma dizer que respira comunicação e foi neste ramo que rapidamente prosperou. Militante socialista desde 1987, o consultor Luís Bernardo é dono da Wonderlevel Partners (WLP), uma das sociedades mais activas no sector público, de onde obteve parte relevante das suas receitas: 3,3 milhões de euros (entre 2012 e 2024). Uma das principais concorrentes, a F5C, está nas mãos do seu contabilista, Rui Duarte Farias, que está registado como gerente de uma outra empresa do antigo assessor dos ex-primeiro-ministros António Guterres e José Sócrates, revela uma investigação do PÚBLICO.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt