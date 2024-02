O duelo de Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro pelo lugar de primeiro-ministro

Depois de terem debatido durante duas semanas com todos os outros líderes partidários, atingindo desempenhos variáveis, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos enfrentam-se, esta segunda-feira à noite, para o mais importante duelo pré-eleitoral das legislativas de 10 de Março. Um frente-a-frente decisivo, num momento em que as sondagens mantêm a tendência de viragem, com o PSD à frente do PS, embora dentro do intervalo de empate técnico, mas com o conjunto da direita com maior peso do que a esquerda.

