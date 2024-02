Não é fácil e não vai ser fácil

Podem-se clarificar as disposições sobre a hierarquia do Ministério Público, legislar para evitar a detenção excessiva de suspeitos. Pode e deve comprometer-se a classe política com medidas que tragam estabilidade a um dos pilares do sistema, definitivamente abalado pela incerteza. Mas a atitude de enorme desconfiança dos actores da Justiça perante a política e a governação, com uma dose perigosa de ignorância e alguma queda para o espectáculo tablóide, são questões de uma cultura que ameaça resvalar para o justicialismo. Questões de cultura demoram tempo a mudar e exigem uma visão integrada que não termina em medidas avulsas, antes exige uma visão para a mudança e uma gestão persistente e competente. Neste, como em muitos outros problemas dos portugueses.

