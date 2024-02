Estado de espírito, com escalpelo

A invasão do Capitólio começou a meio da tarde, com planos de drones em voo picado sobre a Travessa do Salitre. “O debate... mais... aguardado”, assegurou um rimbombante sussurro de trailer, ao som do crescendo orquestral que costuma acompanhar propriedade intelectual da Marvel.

“O debate mais aguardado” era apenas uma das designações oficiais do evento; outro canal prometia “o grande frente a frente”; um terceiro, “o grande confronto”. No primeiro estúdio, especulava-se sobre o que os candidatos iriam dizer, ou – mais importante – o que se iria dizer sobre o que os candidatos iam dizer: “Eu acho que mais logo podemos vir a dizer que Pedro Nuno Santos ganhou o debate porque…”. No segundo, profetizavam-se proezas inéditas de virilidade eleitoral: “Ele vai com certeza colocar as pepepês em cima da mesa”.

Um directo do Capitólio começou por elogiar “esta grande operação mediática”, antes de esclarecer que a chegada dos candidatos não seria “aleatória”: “um vai chegar... portanto... antes do outro”. Mas a interacção com a grande operação mediática seria breve, até porque “não faria sentido uma escalpelização de estados de espírito antes do grande confronto”.

No canal concorrente, havia menos cepticismo sobre a oportunidade de escalpelizar estados de espírito: “Servirá claramente também para percebermos o estado de espírito antes deste grande frente a frente”. A confiança foi validada quando um dos candidatos chegou, e um colega arriscou escalpelizar-lhe o estado de espírito a olho nu: “O candidato parece... pronto para... eu diria... a grande final… vamos ver, depois do debate… qual será a análise”.

Exacto: antes de mais importantes escalpelizações, foi preciso esperar, com alguma paciência, e durante uma hora e quinze minutos, que dois homens num palco parassem de falar.