Terça na TV: Navalny, Mariupol e O Quinto Mandamento

CINEMA

Pelé: O Nascimento de Uma Lenda

AMC, 16h58

Biopic do lendário jogador de futebol brasileiro, desde o nascimento até ter levado a selecção a ganhar o seu primeiro Mundial.

Escrito e realizado pelos irmãos Jeff e Michael Zimbalist, é protagonizado por Kevin de Paula e Leonardo Lima Carvalho (o primeiro, Pelé em adulto; o segundo, em criança) e centra-se na relação entre o jogador e Dondinho, o pai, ex-futebolista e treinador, aqui interpretado por Seu Jorge.

Vice

AXN Movies, 19h03

Christian Bale encarna Dick Cheney neste filme biográfico que Adam McKay realizou em 2018. Esteve nomeado para oito Óscares e acabou por ganhar um, pela caracterização.

Nascido em Lincoln (Nebraska, EUA), a 30 de Janeiro de 1941, Cheney inicia-se na política na década de 1960. Em 1989, é nomeado secretário da Defesa pelo então Presidente George H.W. Bush, cargo que há-de ocupar até 1993. Em 2001, vai trabalhar para a outra administração Bush, desta vez como vice-presidente, posição em que assume um papel fundamental nas invasões do Afeganistão e do Iraque.

Distrito 9

Nos Studios, 21h15

Thriller de ficção científica realizado por Neill Blomkamp, produzido por Peter Jackson e protagonizado por Sharlto Copley.

Em 1990, uma nave extraterrestre aterra em Joanesburgo. As nações de todo o planeta decidem enclausurar os “visitantes” num gueto chamado Distrito 9. Vinte anos depois, um agente é enviado ao local para os transferir para um novo gueto e estudar a tecnologia militar desenvolvida. Ao manusear um objecto alienígena, algo lhe altera a composição genética, tornando-o uma espécie híbrida, capaz de usar bioarmas.

Mulher Que Segue à Frente

Hollywood, 21h30

O segundo filme de Susanna White baseia-se numa história real. Em 1890, Caroline Weldon (Jessica Chastain) vai de Nova Iorque ao Dakota para pintar um retrato de Touro Sentado (Michael Greyeyes), o líder da tribo sioux hunkpapa. Acaba por se tornar secretária e confidente do retratado e por se envolver intensamente na luta pelos direitos dos nativos norte- americanos.

Amadeo

TVCine Top, 23h10

Depois de ter realizado o biopic de Florbela Espanca, em 2012, e de se ter dedicado a Al Berto, em 2017, Vicente Alves do Ó lançou-se, em 2023, à história de Amadeo de Souza-Cardoso, figura maior da pintura modernista portuguesa. Com Rafael Morais no papel titular, o filme conta ainda com Ana Lopes, Raquel Rocha Vieira, José Pimentão, Rogério Samora, Lúcia Moniz, João Cachola, Sara Carinhas e Eunice Muñoz.

SÉRIE

O Quinto Mandamento

Filmin, streaming

A Filmin acolhe os quatro episódios da aclamada minissérie da BBC, assinada por Sarah Phelps e Saul Dibb, sobre Ben Field, um assassino britânico da vida real.

DOCUMENTÁRIO

Navalny: O Homem Que Putin Não Conseguiu Matar

TVCine Action, 11h30

O título ganha todo um outro sentido, à luz dos acontecimentos da passada sexta-feira, em que se soube da morte de Alexei Navalny, o maior opositor a Putin. E torna-se ainda mais pertinente o documentário que o oscarizado Jon Blair assinou em 2021. “Putin deixou muito claro que os traidores não merecem viver”, diz-se a certa altura.

O poder tentacular do Presidente russo manifesta-se na tentativa de silenciar Navalny, que foi internado em estado grave, a 21 de Agosto de 2020, com fortes suspeitas de ter sido envenenado. Os testemunhos de vários intervenientes no processo, incluindo o próprio, contribuem para contar e comentar a história.

Mariupol: The People’s Story

TVCine Edition, 23h

Realizado por Robin Barnwell, este documentário de 2022 incide sobre a destruição da cidade ucraniana de Mariupol. Relata o sofrimento do povo, mas também a sua resiliência face a uma força destruidora.

MÚSICA

Gisela e o Fado

RTP1, 23h

A intemporalidade do fado pela voz de Gisela João, num concerto especial, gravado este ano na antiga Fundição de Oeiras e pautado por temas como Maldição, Louca, Meu amigo está longe ou Que Deus me perdoe.