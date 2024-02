Músico Bryan Adams actua em Novembro em Portugal

O músico canadiano Bryan Adams vai dar dois concertos no final do ano em Portugal, a 19 de Novembro em Gondomar e no dia seguinte em Lisboa, revelou esta segunda-feira a promotora.

De acordo com a Ritmos & Blues, o concerto a 19 de Novembro será no Multiusos de Gondomar e o de dia 20 vai ser no Meo Arena (antigo Pavilhão Atlântico), precisamente as mesmas salas onde actuou da última vez em Portugal, em 2022.

Os bilhetes serão colocados à venda na próxima sexta-feira.

O regresso de Bryan Adams dar-se-á no contexto da digressão So happy it hurts, iniciada em 2022, quando o músico lançou um álbum com o mesmo título.

Para este ano, e de acordo com o calendário publicado na página oficial, Bryan Adams tem mais de 40 actuações previstas, a maioria na Europa.

Em 2022, além das actuações em Gondomar e Lisboa, Bryan Adams também esteve no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Bryan Adams, músico de 64 anos, é um dos artistas canadianos mais conhecidos e premiados internacionalmente.

Com uma presença regular em palcos nacionais há pelo menos três décadas, Bryan Adams também já teve patente em Portugal uma exposição de fotografia - em 2014 em Cascais - com uma centena de retratos a personalidades do entretenimento, desporto, cultura e moda, nomeadamente o treinador José Mourinho e as fadistas Gisela João, Ana Moura, Aldina Duarte, Cuca Roseta e Carminho.