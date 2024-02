Luís Bernardo cria empresa com Vítor Escária

Quatro meses antes de José Sócrates vencer as primeiras eleições como líder do PS (Fevereiro de 2005), Luís Bernardo – futuro assessor do novo primeiro-ministro – fundou a Marca Total – Comunicação e Marketing, onde será também responsável pela gestão, até Julho de 2012. Em Setembro seguinte, a empresa passa a designar-se Now Strategy – Global Consulting, com Vítor Escária como um dos gerentes.

