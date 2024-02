Inquérito de Estimação: Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA)

Nos anos 50 era o canil municipal de Vila Nova de Gaia, em 2009 passou a ser o centro de recolha oficial de animais e em Abril de 2022 mudou o nome para PATA – Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal.

No entanto, e por mais anos que passem, o trabalho continua o mesmo: resgatar cães e gatos abandonados nas ruas de Gaia e cuidar dos que são deixados pelos anteriores donos.

Depois de receberem cuidados veterinários e, em certos casos, a atenção dos tratadores, são colocados para adopção responsável. Mas antes de os tutores levarem o animal para casa é preciso que visitem o espaço algumas vezes.

Neste momento, a PATA tem 168 cães e 58 gatos à espera de uma família definitiva. E mesmo com o esforço da equipa, médicos veterinários e enfermeiros veterinários, só alguns são adoptados. Em 2023, explica a plataforma em resposta ao Inquérito de Estimação, 146 cães e 191 gatos encontraram novos donos.

Uma medida prioritária pelos direitos dos animais

Das medidas já implementadas, acreditamos que a criminalização do abandono e a proibição da eutanásia para controlo populacional serão as mais importantes para o bem-estar animal. Para o futuro, é fundamental continuar a melhoria das infra-estruturas, tanto as novas como as já existentes.

Um caso marcante

Todos os animais são igualmente importantes para nós, mas existem sempre alguns que acabam por nos marcar mais quer pela sua história, quer pelo tempo que passaram no centro e ligação que acabamos por construir com eles até encontrarem uma nova família.

Foto Alguns dos cães e gatos da PATA com a enfermeira veterinária Sofia Ribeiro PATA

Neste sentido, destacamos o gato Kiwi, a cadela Robin e a gata Suzy que acabou por ser adoptada por nós e hoje é a mascote da PATA.

Um conselho para quem quer adoptar um animal

A adopção tem de ser uma decisão muito ponderada, responsável e para toda a vida. Existem vários factores a ter em conta, como os cuidados médicos e higiossanitários, os cuidados profilácticos, as necessidades dos animais consoante o porte que têm, assim como o tipo de alimentação e actividade física.

Um projecto que tem de ser conhecido

O CROA de Matosinhos e o seu parque de matilhas.

Uma pessoa anónima que vale a pena conhecer

Destacamos a nossa enfermeira veterinária Sofia Ribeiro que se dedica de corpo e alma a tratar e alimentar tanto cães como gatos recém-nascidos e consegue que a taxa de sobrevivência seja mais elevada.