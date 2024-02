Fisioterapeutas e ULS: o caminho necessário

A Ordem dos Fisioterapeutas (OF) acaba de ser admitida, por unanimidade, no Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Este é mais um passo na valorização de uma instituição com apenas quatro anos de idade e para o reconhecimento público de uma profissão autónoma e totalmente centrada no utente.

