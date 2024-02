Real Madrid continua a dar-se mal com a vizinhança

Diz a gíria popular que “antes mau ano, que mau vizinho”, mas o provérbio português não assenta bem à época 2023/34 do Real Madrid. A realizarem uma boa temporada, os "merengues" continuam a dar-se mal sempre que têm pela frente vizinhos e vão terminar o campeonato sem vencerem qualquer derby. Na jornada 25 da Liga espanhola, os madridistas até marcaram cedo em Vallecas, mas um golo de grande penalidade do ex-benfiquista Raúl de Tomás garantiu ao Rayo Vallecano o segundo empate da época frente ao Real Madrid, que, desta forma, pode terminar a ronda com apenas três pontos de vantagem sobre o Girona – os catalães jogam nesta segunda-feira em Bilbau.

Nos 25 jogos disputados no campeonato espanhol, o Real Madrid não venceu seis. Dois foram na Andaluzia – empates frente ao Sevilha e Betis – e, os restantes, foram nos derbies de Madrid. Frente ao Atlético, os “blancos” terminaram com uma derrota e uma igualdade, mas também no frente a frente com o Rayo Vallecano a equipa de Carlo Ancelotti não conseguiu triunfar.

Após empatar a zero no Santiago Bernabéu no início de Novembro frente aos vizinhos madrilenos, neste domingo, na curta deslocação a Vallecas, o Real foi novamente travado. Com dois bons resultados na última semana – goleada ao Girona e vitória em Leipzig na Liga dos Campeões -, a equipa de Ancelotti até começou bem: ao terceiro minuto, Joselu inaugurou o marcador, após um cruzamento de Fede Valverde.

No entanto, a vantagem do Real não durou muito. Em cima da meia hora, Eduardo Camavinga tocou com a mão na bola dentro da área e, na transformação do penálti, Raúl de Tomás fixou o resultado final, garantido um ponto ao Rayo na estreia treinador Íñigo Pérez.

Bayern desilude

Se o empate do Real pouco ou nada belisca o estatuto de Ancelotti, para Thomas Tuchel o futuro em Munique parece, cada vez mais, ser a (curto) prazo. Na deslocação a Bochum, na 22.ª jornada da Bundesliga, Musiala até colocou os bávaros a vencer aos 14’, mas a equipa de Gonçalo Paciência – não jogou – deu a volta e, perto do final, vencia por 3-1. Harry Kane, aos 87’, ainda reduziu, mas não evitou a terceira derrota consecutiva do Bayern, que já está a oito pontos do Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

Ao contrário de Tuchel, o balão de Erik Ten Hag continua a encher e o Manchester United já soma quatro vitórias consecutivas na Premier League. Em Luton, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes durante os 90 minutos, os “red devils” venceram por 2-1, com um dinamarquês em evidência: ponta de lança Rasmus Hojlund marcou os dois golos da equipa de Manchester



Em França, o Toulouse recuperou bem da derrota no Estádio da Luz na passada quinta-feira e conseguiu uma surpreendente vitória no Mónaco. Quatro dias antes de reencontrarem o Benfica no play-off de acesso à Liga Europa, a equipa treinada pelo espanhol Carles Martínez colocou-se a vencer no Principado com um golo do médio suíço Vincent Sierro perto do intervalo, ainda permitiu o empate dos monegascos - Maghnes Akliouche, aos 48’ -, mas garantiu três importantes pontos da fuga à despromoção quando o internacional cabo-verdiano Logan Costa fez o 2-1 final.

Já o Young Boys, aproveitou o regresso às competições internas para voltar aos triunfos após a derrota frente ao Sporting. Confortável na liderança do campeonato suíço – seis pontos de vantagem sobre o Servette -, o rival dos “leões” recebeu o Stade-Lausanne, equipa treinada pelo português Ricardo Dionísio que ocupa o último lugar do campeonato, e assegurou o triunfo com um golo do avançado Cedric Itten, aos 70 minutos.