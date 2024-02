Os professores que, no próximo ano lectivo, vão transitar para os novos 63 Quadros de Zona Pedagógica (QZP) são em número insuficiente para preencher as vagas apuradas para o efeito pelo Ministério da Educação. A este concurso de transição concorrem 21.526 docentes, como mostram as listas provisórias divulgadas no passado dia 9, existindo um total de 24.190 vagas fixadas por uma portaria publicada em Dezembro.

