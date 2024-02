Equipa de Navalny confirma morte na prisão e exige entrega do corpo à família

A porta-voz de Alexei Navalny, Kira Yarmysh, confirmou, este sábado, morte do opositor russo na prisão, citando um aviso oficial dado à mãe de Navalny, Lydumila.

Em Dezembro, Navalny tinha desaparecido da prisão na província de Vladimir, acabando por ser transferido para uma penitenciária de "regime especial" na região de Iamalo-Nenets, uma zona remota próxima do Círculo Polar Árctico. As causas da morte não foram reveladas. Navalny "sentiu-se mal depois de uma caminhada e ficou inconsciente quase de imediato", segundo o serviço penitenciário da província, que garante que "todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas".

"Exigimos que o corpo de Alexei Navalny seja imediatamente devolvido à sua família", disse Kira Yarmysh num vídeo publicado nas redes sociais neste sábado de manhã. "Alexey Navalny foi assassinado. A sua morte ocorreu a 16 de Fevereiro, às 14h17, hora local, de acordo com a mensagem oficial enviada à mãe de Alexey", acrescenta a sua porta-voz. Kira Yarmysh faz parte da equipa de Aleksei Navalny que tem trabalhado com o opositor russo a partir do exterior da Rússia, depois do seu envenenamento em 2020 e da consequente prisão, publicando as suas declarações e organizando eventos políticos. Mesmo depois de preso, sem acesso a qualquer tipo de comunicação com o exterior, o grupo de aliados de Navalny continuou a publicar mensagens nas redes sociais do opositor de Vladimir Putin.

Ainda de acordo com Kira Yarmysh, um funcionário do estabelecimento prisional confirmou que o corpo de Navalny está em Salekhard e foi recolhido por investigadores, sendo que está a ser "investigado" neste momento. A mãe de Navalny chegou na manhã deste sábado à prisão onde o filho morreu e teve de esperar duas horas até que o funcionário do estabelecimento prisional viesse avisar que o corpo de Navalny tinha sido transferido para Salekhard.

No entanto, segundo a Reuters, o corpo de Alexei Navalny ainda não chegou à única morgue de Salekhard, a cidade próxima da colónia prisional onde Navalny morreu, disse um funcionário à agência por telefone no sábado.

"A comissão de investigação tem um milhão de opções", disse o funcionário, que não revelou o seu nome, enumerando outras cidades da região - Labytnangi, Nadym e Urengoy - para onde o corpo de Navalny poderia ter sido enviado. Questionado sobre a possibilidade de um cadáver ter chegado antes do início do seu turno, às 8 horas, o funcionário disse: "Ninguém me entregou nada. Penso que se um corpo nos tivesse sido entregue, ter-me-iam dito imediatamente". "Em Salekhard, temos uma única morgue", disse. "Não recebi ninguém, nem corpos... nem documentos", referiu.

De acordo com o jornal The New York Times, o processo de entrega do corpo de Navlany a familiares levará ainda um longo período de tempo.