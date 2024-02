Guiné-Bissau: no coração das trevas, a ilha das tartarugas-verdes em risco

A ilha do Poilão é um dos locais mais importantes do mundo para a desova das tartarugas-verdes. Mas com as alterações climáticas, a própria ilha está risco.

Há uma solidão primária no que observamos e é impossível não nos sentirmos intrusos esta noite nesta praia no fim do mundo. Avançamos em silêncio apenas quebrado por murmúrios, luzes LED vermelhas a indicar-nos o caminho, de buraco em buraco. E tudo parece culminar no momento em que observamos uma “lágrima” escorrer no rosto impassível de uma tartaruga. Vem acompanhada de uma respiração ofegante, como um lamento visceral, e de um erguer da cabeça na pausa do seu labor — está a pôr ovos. E o ninho que ela decidiu escavar é sobre outro: começam a eclodir os outros ovos que já estariam aí há dois meses. Belmiro, também aqui o nosso guia, decide ajudar a natureza pegando numa das minúsculas tartarugas ainda a aprender a respirar e atirando-a para a areia onde irá começar a desorientada caminhada para o mar.