Gabriel Ferrandini e Ricardo Toscano: “É um jogo, se calhar magia mesmo”

No Verão de 2020, dois dos mais destacados nomes do jazz português juntaram-se num estúdio durante dois dias. Assim nasceu um filme e um disco. Este sábado, apresentam-nos na SMUP, na Parede.

No expressivo preto e branco da película, sala iluminada a média luz, acompanhamos o diálogo próximo, intenso, entre dois músicos. O fraseado do saxofone a envolver-se com a vertigem rítmica da bateria, o furacão a serenar até se tornar planar suave, um assobio a surgir inesperadamente, melodia em sugestão de standard. “Dance first, think later, that’s the natural order” (“Dança primeiro, pensa depois, é essa a sequência natural”), ouvimos.