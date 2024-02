Hospitais de Lisboa pedem certificação de heliportos. Doentes levados para Almada

No ano passado, segundo o INEM, realizaram-se 1147 evacuações médicas em helicóptero — o número mais elevado dos últimos cinco anos.

Os hospitais de Lisboa não têm certificação que permita aos helicópteros do INEM aterrar. Os doentes críticos, avança o Expresso, são encaminhados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, tendo de fazer o restante trajecto de ambulância.

Segundo o jornal, na sua edição desta sexta-feira, vários conselhos de administração têm a decorrer pedidos para certificação ou revalidação da certificação dos heliportos, para que possam ser usados durante o dia e à noite. Para funcionarem, precisam de ter autorização da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

Nas respostas dadas ao semanário, os hospitais de Loures, Santa Cruz (que pertence à Unidade Local de Saúde Lisboa Ocidental) e Cascais afirmaram terem em marcha os procedimentos necessários para a certificação ou para a revalidação da ANAC. Também os hospitais Vila Franca de Xira e Santa Maria têm heliportos.

Será neste último, segundo o Expresso, que o processo poderá estar mais demorado. E será também esta unidade, que recebe os casos mais complicados, para onde muitos dos doentes críticos serão encaminhados. “Assumi funções no dia 5 e já vi que este é um dossiê denso. Contamos ter duas reuniões externas na próxima semana e a pista operacional daqui a 30 dias”, disse o presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde Santa Maria, Carlos Martins.

Além do Hospital Garcia de Orta, avança o mesmo jornal, o helitransporte de doentes está também autorizado no Hospital de Braga, em Macedo de Cavaleiros, Paredes-Baltar, Loulé e Casalinho-Pombal.

Os problemas relacionados com a utilização dos heliportos dos hospitais não são novos. No ano passado, o Governo criou um grupo de trabalho para monitorizar o cumprimento dos procedimentos para a obtenção de autorização de utilização dos heliportos hospitalares do SNS.

Já em 2019, como o PÚBLICO noticiou na altura, os heliportos dos hospitais da capital não estavam preparados para receber os helicópteros do INEM. E a Academia Militar, na Amadora, também deixou de ser opção no início desse ano.