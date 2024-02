Hora de decisões na Liga Europa

A próxima semana será de decisões na Liga Europa, com os jogos da segunda mão do play-off na quinta-feira. Sporting, Benfica e Sp. Braga jogarão para saber se continuam ou não em prova na segunda mais importante competição da UEFA.

O Sporting é o emblema com a tarefa mais facilitada. Em Berna, frente ao Young Boys, fez por isso e venceu por 3-1. O Benfica também ganhou, batendo o Toulouse por 2-1. Um resultado demasiado curto para as "águias" viajarem até França descansadas. Pior fez o Sp. Braga, derrotado no Minho pelo Qarabag e que agora tem uma complicada deslocação ao Azerbaijão para tentar dar a volta à eliminatória.

Um dia antes é o FC Porto que tem que dar provas mas na Liga dos Campeões. Os "dragões" recebem o Arsenal na quarta-feira e começam a disputar os "oitavos" da Champions. Aqui encontra o calendário dos jogos da Champions e aqui os da Liga Europa.

Antes, os principais clubes portugueses terão mais uma jornada da I Liga. O FC Porto é o primeiro a entrar em acção, já neste sábado. A viver um mau período, a equipa de Sérgio Conceição terá como opositor o Estrela da Amadora.

Um dia depois, será o Benfica a jogar. No seu estádio, contra o Vizela, que até há bem pouco tempo era o último da tabela, os "encarnados" não podem perder pontos se quiserem manter a pressão sobre o Sporting, que só sobe ao relvado na segunda-feira, no Minho, frente ao Moreirense.

Aqui encontra o calendário da 22.ª jornada da I Liga e os horários das transmissões televisivas e aqui os da II Liga.

No Dubai, é a selecção nacional de futebol de praia que está a competir. Depois do triunfo na partida inaugural do Campeonato do Mundo, sobre o México, segue-se o Brasil, no domingo.

Perto daquela zona do globo, mas na natação, prosseguem os Campeonatos do Mundo, com Diogo Ribeiro, entre outros, na piscina de Doha. O nadador português que já venceu o ouro nos 50m mariposa, estará no sábado, pouco depois das 16h de Lisboa, na final dos 100m mariposa.

Também no sábado, a selecção nacional de râguebi tem mais uma partida decisiva no Rugby Europe Championship. Desta vez o adversário é a Roménia e a vitória é obrigatória para as aspirações lusas. Em caso de triunfo, Portugal segue para as meias-finais em primeiro lugar do Grupo B, mas qualquer outro desfecho deixa os "lobos" sujeitos a uma ultrapassagem da Bélgica, que recebe a Polónia, única selecção que ainda não pontuou na competição.

No basquetebol, quinta-feira é dia de a selecção jogar contra Israel, em Odivelas. Uma partida a contar para a qualificação para o Euro Basket 2025. Já no andebol, o FC Porto tem encontro marcado com o Barcelona, na quarta-feira (19h45 em Lisboa) para a Liga dos Campeões, enquanto na terça-feira o Sporting defronta os alemães do Füchse Berlim (17h45 em Lisboa) em jogo da Liga Europeia.

No ciclismo, destaque para a Volta ao Algarve, na estrada até domingo e no ténis de mesa Portugal está na Coreia do Sul a disputar os Mundiais.

Por fim uma nota para o boxe. Para os amantes deste desporto, sábado é um dia importante, com o combate entre o britânico Tyson Fury e o ucraniano Oleksandr Usyk, em Riade, na Arábia Saudita, que entregará o título mundial unificado de pesos pesados.

O que pode ter-lhe escapado no PÚBLICO

