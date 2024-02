Sp. Braga outra vez goleado, compromete eliminatória com Qarabag

Depois do sentimento de vergonha provocado pela goleada de Alvalade, o Sp. Braga não conseguiu a reacção pretendida e voltou a ser goleado (2-4), agora pelo Qarabag, em jogo da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, objectivo altamente comprometido.

Ricardo Horta não recuperou a tempo do que seria o 500.º jogo da carreira e Artur Jorge viu-se confrontado com a necessidade de disfarçar a ausência da unidade mais criativa e influente do plantel. Mas isso não justifica os quatro golos encaixados frente ao Qarabag.

O treinador do Sp. Braga imaginou um sistema que incluía Banza, regressado da CAN, e Abel Ruíz. O ataque mais efectivo à baliza foi confiado ao congolês, ora apoiado por Ruíz, ora pelo também espanhol Álvaro Djaló, num esquema com dinâmicas que assumiam diferentes desenhos no meio-campo e na linha da frente.

Mas o domínio inicial dos minhotos, com um par de boas aproximações à área do Qarabag, seria quebrado por um penálti de Víctor Gómez, aos 21 minutos. Os azerbaijanos, que replicaram a estrutura bracarense, já tinham revelado desenvoltura e ambição, pelo que a vantagem não chocava.

Uma sensação que foi sendo reforçada pela falta de ligação do Sp. Braga, ainda abalado pela goleada de Alvalade, sem confiança nem ideias que indiciassem uma mudança de velocidade.

Apesar dos números, com mais do dobro dos remates, cinco dos quais foram enquadrados com a baliza (contra um dos visitantes), nada fazia prever que o Sp. Braga chegasse à igualdade antes do intervalo.

No entanto, bastou um canto a um minuto do descanso para que Banza marcasse no regresso ao Minho. Niakaté cabeceou, Jankovic salvou em cima da linha, mas Banza não perdoou, apontando um golo que permitia repensar o jogo para a segunda parte.

Mas o Sp. Braga estava em noite infeliz e, depois de uma oportunidade de Álvaro Djaló, voltou a perder o controlo do encontro, com Jankovic a ameaçar instantes antes de Zoubir colocar de novo o Qarabag em vantagem.

O golo, na sequência de um livre, foi escrutinado pelo VAR, que reverteu a decisão do árbitro assistente, descartando a possibilidade de posição irregular do ataque do Qarabag. O VAR voltaria a decidir a favor do Qarabag no golo de Juninho (65'), também ele no limite do fora de jogo.

E quando se pensava que a noite não podia ser mais negra, Zoubir (69') cavou um fosso ainda maior para o Sp. Braga transpor no jogo da segunda mão, que só não será de três golos porque João Moutinho (90+1') atenuou o descalabro, de penálti.