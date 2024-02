SkyShowtime é o primeiro serviço de streaming pago a ter anúncios em Portugal

A partir de 23 de Abril, a SkyShowtime, serviço de streaming que está disponível em Portugal desde Outubro de 2022, vai passar a ter um plano com anúncios. A Netflix e o Prime Video da Amazon já começaram a ter planos com anúncios noutros territórios, mas ainda não em Portugal, como agora passará a acontecer com a SkyShowtime.

O anúncio foi feito esta sexta-feira, num comunicado enviado à imprensa. Portugal é um dos 20 países que passarão a ter dois planos disponíveis: "A SkyShowtime será, assim, o primeiro serviço de streaming a lançar um plano com anúncios em todos os seus mercados", pode ler-se. O comunicado detalha os dois planos: "o Standard com anúncios (4,99€ por mês) e o Standard Plus (6,99€ por mês)". "Standard Plus" era, até agora, o plano normal, sem anúncios. Há ainda a possibilidade de uma subscrição anual – com anúncios, fica 39,99€; sem anúncios, o preço sobe para 54,99€.

Quando chegou ao nosso mercado, o serviço oferecia aos primeiros assinantes, àqueles que fizeram uma subscrição antes do início de Dezembro de 2022, "um desconto de 50% da assinatura mensal" vitalício, o que na altura correspondia a 2,49 euros por mês, sendo 4,99 o valor cobrado depois, que ainda se mantém em vigor.

A SkyShowtime tem conteúdos da Paramount Global, NBCUniversal, Peacock e ViacomCBS. É, por cá, casa de séries como Yellowstone e as relacionadas 1883 e 1923, bem como Poker Face ou The Curse. O comunicado menciona ainda séries vindouras, como Um Gentleman em Moscovo, Quem Sai Aos Seus, Mary & George, Knuckles, Star Trek: Discovery e The Tattooist of Auschwit, bem como filmes como Asteroid City e Oppenheimer.