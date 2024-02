Fim-de-semana na TV: Chaplin, o assassino do Zodíaco e Django Libertado

CINEMA

Lost In Translation - O Amor É Um Lugar Estranho

AMC, sábado, 16h34

Um olhar íntimo, de subtilezas tão românticas quanto cómicas, sobre dois estranhos à deriva num sítio que lhes é estranho. Bob Harris (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) são dois americanos em Tóquio. Ele é uma estrela de cinema que perdeu o brilho e atravessa uma crise de meia-idade. Ela é uma jovem a reboque do marido, um fotógrafo viciado no trabalho (Giovanni Ribisi). Os seus caminhos cruzam-se numa noite de insónia, no bar do hotel. Nomeado para quatro Óscares, o filme ganhou um pelo argumento original, da autoria da também realizadora Sofia Coppola.

Django Libertado

AXN Movies, sábado, 21h10

Comédia negra sobre a escravatura, em jeito de western spaghetti e ao estilo de Quentin Tarantino. Jammie Foxx é Django, um homem em busca da jovem esposa, Broomhilda (Kerry Washington), tendo como aliado o dentista e caçador de recompensas King Schultz (Christoph Waltz). Ela está cativa na plantação do poderoso e cruel Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). Para a resgatarem, terão de enfrentar Candie e seus capatazes – e também preconceitos profundamente enraizados.

Signs - Sinais

SyFy, sábado, 23h07

M. Night Shyamalan assinou, em 2002, este filme em que um ex-reverendo enlutado e em crise de fé se vê confrontado com o aparecimento de sinais nas suas colheitas. Serão obra improvável de humanos? Ou vestígios de alienígenas? Seja como for, tudo o que lhe importa é proteger a família. Mel Gibson protagoniza esta inquietante história de ficção científica, ao lado de Joaquin Phoenix, Rory Culkin e Abigail Breslin.

Perdidos

RTP Memória, sábado, 1h17

Um filme dramático de Sérgio Graciano, com Dânia Neto, Diogo Amaral, Dalila Carmo, Afonso Pimentel, Lourenço Ortigão e Catarina Gouveia na pele de seis amigos que vão passar um fim-de-semana a bordo de um veleiro. A viagem, que começa por ser entusiasmante, rapidamente se torna um pesadelo de contornos trágicos, a partir do momento em que mergulham em alto-mar e se esquecem de baixar a escada de acesso ao barco.

Chaplin

TVCine Edition, domingo, 13h45

Charlie Chaplin encarnado por Robert Downey Jr. e retratado pela lente de Richard Attenborough. O filme vai dos anos de formação em Inglaterra até ao estrelato que obteve nos EUA, e revela mais sobre o carácter soturno de um homem que ficou para a história como um dos melhores actores e realizadores cómicos de sempre.

Conta ainda com interpretações de Geraldine Chaplin (filha de Charlie), Anthony Hopkins, Dan Aykroyd e Kevin Kline. Nomeado para três Óscares (um deles, melhor actor para Downey Jr.), Chaplin é emitido como parte de uma maratona de filmes que a Academia de Hollywood nomeou mas não premiou.

Arranca às 9h55, com Sucesso a Qualquer Preço, e passa por Serpico (11h35), Uma Questão de Honra (16h05), Billy Elliot (18h20), Florence, Uma Diva Fora de Tom (20h10) e À Porta da Eternidade (22h).

Tubarão

RTP Memória, domingo, 15h

Na Nova Inglaterra, os ataques de um tubarão causam a morte a vários banhistas. O chefe da polícia local (Roy Scheider) junta-se a um ictiologista (Richard Dreyfuss) e a um caçador de tubarões (Robert Shaw) para tentar apanhar o monstruoso peixe. Tubarão, o primeiro grande sucesso mundial de Steven Spielberg, foi nomeado para quatro Óscares, em 1976. Ganhou três, pela fotografia, banda sonora original e som.

DOCUMENTÁRIOS

Peter O’Toole: Along the Sky Road to Aqaba

TVCine Edition, sábado, 13h20

O filme de Jim Sheridan sobre o icónico actor Peter O’Toole é estruturado em quatro actos. Cada um é apresentado com uma citação do próprio, sendo a partir das suas palavras que embarcamos na viagem da sua vida. O documentário usa centenas de horas de imagens de arquivo, abordando temas como o alcoolismo, a relação do actor com as mulheres ou a sua crença no socialismo. Inclui participações de Kenneth Branagh, Brian Cox, Anthony Hopkins, Derek Jacobi e Stephen Fry, entre outros.

A Encantadora de Baleias

Odisseia, domingo, 17h36

Um mergulho na vida das baleias-de-bossa pelo olhar de Vicki Neville, uma apaixonada pelos oceanos que foi estabelecendo uma ligação única a estes grandes cetáceos, ao largo de Queensland, na Austrália. Cinco câmaras entraram com ela nas águas de Hervey Bay, ao longo de três meses, para captarem momentos tão especiais como aquele em que uma mãe baleia lhe apresenta a cria recém-nascida.

O Assassino do Zodíaco: Verdade ou Mito?

AMC Crime, domingo, 22h31

A história do assassino em série que aterrorizou a baía de São Francisco no final dos anos 1960, deixando um rasto de mensagens crípticas, é bem conhecida – sobretudo desde que David Fincher pegou nela, em 2007, para realizar o filme Zodiac (exibido hoje, às 13h10, no Cinemundo). Continua a ser um dos mais intrigantes casos por resolver da história da criminologia. Passados mais de 50 anos, a sua identidade continua a ser uma incógnita.

Mas “e se a razão pela qual o Zodíaco nunca foi apanhado é porque ele nem sequer existiu?” É desta questão que parte o documentário em estreia esta noite. É realizado por Andrew Nock e divide-se em duas partes: A teoria da conspiração e Desmontando a mitologia.

O Movimento das Coisas

RTP2, sábado, 23h50

O Movimento das Coisas é um filme de 1985 rodado por Manuela Serra no interior rural do norte português, mais concretamente no interior da Cooperativa VirVer, em cujos projectos a realizadora trabalhou durante vários anos.

MÚSICA

Bayfront Jazz Festival - Dee Dee Bridgewater & The Memphis Soulphony

RTP2, domingo, 22h56

Repetidamente premiada pelos Grammy, Dee Dee Bridgewater é uma referência da virtude vocal ao serviço do eclectismo. Já se entregou à obra de Kurt Veil, andou em digressão a louvar Ella Fitzgerald, procurou um lugar na chanson française, vestiu a pele de Billie Holiday e fez um álbum de homenagem a África, entre outras abordagens musicais.

Neste concerto, gravado em Miami, no Bayfront Jazz Festival 2021, dá um espectáculo de soul e jazz dedicado a Memphis, a sua cidade natal, com passagem por repertório próprio e alheio (Al Green, Elvis Presley, Ann Peebles, BB King…).

Foto Bayfront Jazz Festival - Dee Dee Bridgewater & The Memphis Soulphony DR

ENTRETENIMENTO

The Golden Mandrakes

RTP2, sábado, 22h03

Do escapismo ao mentalismo, passando por hipnose e truques de cartas, os maiores ilusionistas do mundo reúnem-se para um festival de magia que é também uma gala de entrega de prémios: os cobiçados Mandrakes de Ouro. A cerimónia que a RTP2 transmite esta noite corresponde à 32.ª edição, realizada em Outubro de 2021, no Casino de Paris, em que foram galardoados Criss Angel, Winston Fuenmayor, Darcy Oake, Sabine van Diemen, Aaron Crow e Léo Brière.

INFANTIL

Duas Caudas: Uma Aventura Espacial

Hollywood, sábado, 9h41

Animação russa sobre a força da amizade, com assinatura do estreante Victor Azeev e com as vozes de Leonor Seixas, Fernando Rocha, André Raimundo, Luís Oliveira e Henrique Gomes na versão dobrada em português. Ao descobrirem que extraterrestres chegaram à Terra com o objectivo de capturar várias espécies de animais para um zoo espacial, um castor e um gato decidem que têm de fazer alguma coisa. É então que conhecem três pequenas criaturas alienígenas em luta contra os mesmos inimigos, que se lhes vão juntar nessa importante missão de salvamento.

Titina (VP)

Nos Studios, domingo, 8h55

O italiano Umberto Nobile foi um aviador e engenheiro aeronáutico conhecido pelas suas explorações, entre elas a que fez ao Árctico a convite do famoso explorador norueguês Roald Amundsen. Através do ponto de vista de Titina, a cadela da raça terrier que os acompanhou, o espectador testemunha a famosa viagem ao Pólo Norte, em Maio de 1926, a bordo do Norge, o dirigível construído por Nobile propositadamente para essa expedição, a pedido de Amundsen.

Inspirada na verdadeira relação de amizade (e rivalidade) entre os dois aventureiros, esta co-produção entre a Noruega e a Bélgica mistura animação e imagens de arquivo e foi realizada por Kajsa Næss, que escreve o argumento em parceria com Per Schreiner.